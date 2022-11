Obituário - 17 de novembro de 2022

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



17/11/2022 | 00:05



Maria Natália Luz Cassettari

(Portugal, 25-12-1942 – São Bernardo, 13-11-2022)

Dona Natália construiu uma linda história em São Bernardo, ao lado do marido e esportista Cyro Archimedes Cassettari, incentivador desta página Memória desde sempre, e nosso colaborador.

Ela era filha de Inocêncio Calado da Luz e de Custódia Augusta Ferreira. Parte aos 79 anos. Foi sepultada no Cemitério-Museu de Vila Euclides. Deixa o companheiro Cyro e os filhos Júlio, Eduardo e Gláucia.

SANTO ANDRÉ

Maria José Pereira, 86. Natural de Itapetim (PE). Residia na Vila Apiaí, em Santo André. Dia 11. Jardim da Colina.

José Valter Manfrin, 83. Natural de Santo André. Residia na Vila Guaraciaba, em Santo André. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Neusa Gebin Vicente, 80. Natural de Santo André. Residia no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Dia 11. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

José Carlos Nunes Lomônaco, 71. Natural de Itajubá (MG). Residia na Vila Guarani, em Santo André. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Francisca Pereira de Andrade, 70. Natural de Eslestão Veloso (PI). Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Alceu Pereira de Andrade, 67. Natural de Estiva (MG). Residia na Vila Alto de Santo André. Autônomo. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Aparecida Fátima Lucinda de Aquino, 66. Natural de Macaubal (SP). Residia no Parque das Bandeiras, em São Vicente (SP). Dia 11, em Santo André. Campo da Paz Celestial, em São Vicente.

Jair Tagliamento, 64. Natural de Santo André. Residia na Vila Helena, em Santo André. Autônomo. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Osmarilene Braga da Silva, 63. Natural do Canindé (CE). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Valneide Aparecida Simões, 60. Natural de Jabuapitã (PR). Residia na Vila Alzira, em Santo André. Dia 11. Memorial Jardim Santo André.

Rosemary Nunes, 52. Natural de Santo André. Residia no Jardim Brasília, em São Paulo, Capital. Manicure. Dia 11, em Santo André. Cemitério de Vila Formosa, na Capital.

Suzilis Aparecida Brandão, 48. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Campestre, em Santo André. Assistente administrativo. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Deonildo Ribeiro, 92. Natural de Mineiros do Tietê (SP). Residia na Praia Grande (SP). Dia 4. Cemitério de Vila Euclides.

Walli Tisi Araújo, 84. Natural de Vera Cruz (SP). Residia no bairro Rudge Ramos, em são Bernardo. Pensionista. Dia 11, em Santo André. Jardim da Colina.

Luiz Erandi, 80. Natural de São Bernardo. Residia no Parque Colonial, em São Paulo, Capital. Dia 8. Cemitério de Vila Euclides.

José Antonio Affonso, 71. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 9. Cemitério de Vila Euclides.

Terezinha Neves da Silva, 64. Natural de Tupi Paulista (SP). Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 11, em Santo André. Jardim da Colina.

Wladimir Ap. Rodrigues Alves, 62. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Iris, em São Bernardo. Dia 8. Cemitério de Vila Euclides.

SÃO CAETANO

Luzia Camilo Marques, 82. Natural de Guaranésia (MG). Residia em Itupeva (SP). Dia 11. Cemitério São Caetano, Vila Paula.

Nanci da Silva, 68. Natural de São Caetano. Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 11. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

Isabel Lira Lúcio, 96. Natural de Guaraciaba (MG). Residia no bairro Conceição, em diadema. Dia 11. Vale da Paz.

Jair Benedicto da Silva, 87. Natural de Amparo (SP). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 11. Cemitério Municipal de Diadema.

Carmelina Auta Baptista, 80. Residia na Cidade Domitila, em São Paulo, Capital. Dia 11. Cemitério Municipal de Diadema.

Raimunda Pereira dos Santos Moura, 78. Natural de Altos (PI). Residia no bairro Eldorado. Dia 11. Memorial Jardim Santo André.

Eraldino Francisco dos Santos, 75. Natural de Acajutiba (BA). Residia no bairro Eldorado. Dia 11. Memorial Jardim Santo André.

José Cândido da Silva, 75. Natural de Caruaru (PE). Residia na Vila Atlântica. Dia 11. Cemitério Municipal de Diadema.

Maria do Socorro da Silva Souza, 74. Natural de Garanhuns (PE). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 11. Cemitério Municipal de Diadema.

RIBEIRÃO PIRES

Elisabete Silva Kelles, 70. Natural de Itararé (SP). Residia na Vila Suíça, em Ribeirão Pires. Dia 11. Cemitério São José.

Elizeu José Trindade, 51. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Distrito de Ouro Fino Paulista, em Ribeirão Pires. Dia 8. Cemitério São José.