Obituário - 16 de novembro de 2022

SANTO ANDRÉ

Irineu José de Moraes, 90. Natural de Santos (SP). Residia no bairro Santa Terezinha, em Santo André. Dia 10. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Antonio Veiga Junior, 88. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Casa Branca, em Santo André. Dia 10. Memorial Jardim Santo André.

Nelson Gomes de Faria, 86. Natural de Brasópolis (MG). Residia na Vila Scarpelli, em Santo André. Dia 10. Memorial Jardim Santo André.

Josefa Amélia do Carmo, 86. Natural de Lajedo (PE). Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Carlos Marques Teixeira, 79. Natural de Cornélio Procópio (PR). Residia no Jardim Adutora, em São Paulo, Capital. Dia 10, em Santo André. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Ananias Moreira Barboza, 73. Natural de Marialva (PR). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Laurindo Moreira Barbosa, 71. Natural de São Caetano. Residia no Jardim Bela Vista, em Santo André. Dia 10. Jardim da Colina.

Leonilda Paino Pain Cecílio, 71. Natural de Sabino (SP). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Robson Carlos Urbano, 53. Natural de Fernandes Tourinho (MG). Residia na Vila Lutécia, em Santo André. Meio-oficial. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Cícero Sebastião de Lima Filho, 48. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim Alvorada, em Santo André. Pizzaiolo. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Iolanda Felix Correia da Silva, 88. Natural do Espírito Santo do Pinhal (SP). Residia no bairro Santa Terezinha, em São Bernardo. Dia 10. Memorial Jardim Santo André.

Cícera Barbosa Oliveira Silva, 83. Natural de Penedo (Alagoas). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 10. Cemitério dos Casa.

Ruth de Camargo Campos, 77. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Santa Terezinha, em São Bernardo. Dia 10. Cemitério da Quarta Parada, na Capital.

Cecília Rodrigues, 62. Natural de São Bernardo. Residia na Vila das Paineiras, em São Bernardo. Dia 10. Cemitério dos Casa.

SÃO CAETANO

Lucinda Barros, 98. Natural de Portugal. Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 10. Cemitério das Lágrimas.

Maria de Fátima Carvalho Moura, 68. Natural de Simplício Moura (PI). Residia no bairro Cerâmica. Dia 10. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Waldison Barbosa da Silva, 67. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Santo Antonio, em São Caetano. Dia 10. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Geni Ortega Neves, 59. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Osvaldo Cruz, em São Caetano. Dia 10. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

Teresinha Silva Ferreira, 78. Natural de Agrestina (PE). Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 10. Cemitério da Paulicéia, em São Bernardo.

Maria do Socorro Alves, 77. Natural de Caruaru (PE). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 10. Cemitério Municipal de Diadema.

Maria Imaculada da Silva, 62. Natural de Inhapim (MG). Residia no bairro Taboão. Dia 10. Cemitério do Baeta, em São Bernardo.

Antonio Charles Oliveira Lima, 32. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 10, em São Bernardo. Cemitério Municipal de Diadema.