Em meio a boatos de romance, João Vicente de Castro posa agarradinho com Juliette e dispara: Cactos, temos que conversar

12/11/2022 | 10:10



João Vicente de Castro agitou a web ao aparecer agarradinho com Juliette nas redes sociais. Os dois foram alvos de romance por muito tempo, e até chegaram a ganhar um nome fofo de casal - JoVi, cortesia dos fãs.

Nos Stories, João provocou ainda mais ao escrever:

Cactos, temos que conversar.

Mas, se você torce pelo casal, melhor abaixar um pouco as expectativas. Durante a participação da ganhadora do BBB21 no Papo de Segunda, os dois negaram o romance e afirmaram que entre eles é só amizade. Poxa!