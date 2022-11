Stephen Curry brilha e comanda vitória do Golden State Warriors na NBA

12/11/2022 | 09:10



Com 40 pontos na conta, Stephen Curry foi o destaque da emocionante vitória do Golden State Warriors sobre o Cleveland Cavaliers por 106 a 101 na noite desta sexta-feira, pela NBA. O triunfo foi consolidado nos momentos finais do confronto. Além de ser decisivo na construção do placar, o armador ainda deu sua contribuição com cinco assistências, quatro rebotes e ainda um desarme.

A bela atuação do cestinha da partida coincide com o bom momento da equipe, que após uma fase ruim, onde sofreu cinco derrotas seguidas, emplaca agora a segunda vitória na competição e sobe para o 11º posto na Conferência Oeste.

Já o Cleveland Cavaliers não atravessa um bom momento. Depois de oito vitórias no torneio, o time do brasileiro Raulzinho já amarga a terceira derrota seguida e ocupa o quarto lugar na Conferência Leste.

Em um jogo marcado pelo equilíbrio, Curry levantou a torcida ao empatar o duelo com uma cesta de três a 1 min18seg do fim. Em seguida, fez uma bandeja após assistência de Kevon Looney e acertou mais um lance de três para chegar aos 40 pontos no jogo.

Pelo lado do Cavaliers, o protagonismo ficou por conta de Donovan Mitchell, que fez 29 pontos, pegou dez rebotes e serviu os companheiros com nove assistências. No entanto, a sua performance não foi suficiente para garantir a vitória na casa do adversário.

Ainda pela rodada desta sexta, o Lakers voltou a perder e segue o seu calvário na competição. A franquia de Los Angeles foi derrotada pelo Sacramento Kings por 120 a 114 e acumulou o quinto revés consecutivo. De'Aron Fox comandou a vitória do seu time com 32 pontos, sete rebotes e 12 assistências.

Já em Boston, jogando diante de sua torcida, o Celtics obteve o quinto triunfo seguido ao bater o Denver Nuggets por 131 a 112. Os destaques da partida ficaram por conta de Jayson Tatum (34 pontos e oito rebotes), Jaylen Brown (25 pontos, oito rebotes e oito assistências) e ainda Al Horford, que quebrou seu recorde pessoal de arremessos de três (seis de oito) e anotou ainda 21 pontos.

Também jogando como mandante, o Oklahoma City Thunder se reabilitou no campeonato e superou o Toronto Raptors por 132 a 113. Sem um destaque individual, o coletivo determinou o resultado, já que oito atletas somaram mais de dez pontos. Eugene Omoruyi foi quem mais pontuou na equipe: 22 pontos.

O Orlando Magic voltou a surpreender e colheu mais um bom resultado. Após passar pelo Dallas Mavericks e também superar o Golden State Warriors, a vítima desta vês foi o Phoenix Suns que perdeu o jogo, nesta sexta-feira, por 114 a 97. Sem Paolo Banchero em quadra, quem comandou o time foi Wendell Carter Júnior, que fez 20 pontos e pegou dez rebotes.

Confira os resultados da noite desta sexta-feira:

Boston Celtics 131 x 112 Denver Nuggets

Orlando Magic 114 x 97 Phoenix Suns

New York Knicks 121 x 112 Detroit Pistons

Oklahoma City Thunder 132 x 113 Toronto Raptors

San Antonio Spurs 111 x 93 Milwaukee Bucks

Memphis Grizzlies 114 x 103 Minnesota Timberwolves

Golden State Warriors 106 x 101 Cleveland Cavaliers

Los Angeles Lakers 114 x 120 Sacramento Kings

Confira os jogos de sábado:

LA Clippers x Brooklyn Nets

Washington Wizards x Utah Jazz

Detroit Pistons x Boston Celtics

Indiana Pacers x Toronto Raptors

Philadelphia 76ers x Atlanta Hawks

Miami Heat x Charlotte Hornets

Dallas Mavericks x Portland Trail Blazers

New Orleans Pelicans x Houston Rockets