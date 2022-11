Atletas de colégio de São Caetano são campeãs brasileiras de tênis de mesa

Pedro Lopes

Especial para o Diário



11/11/2022 | 17:30



O Colégio Arbos de São Caetano sagrou-se campeão dos JEBs (Jogos Escolares Brasileiros) de tênis de mesa feminino, disputado no Rio de Janeiro. As meninas estavam representando o Estado de São Paulo, e venceram na final Santa Catarina, um dos times favoritos ao título, por 3 x 2.

O caminho das atletas do Arbos São Caetano foi excepcional. Elas venceram Sergipe nas oitavas de final por 3 x 0, nas quartas bateram a forte equipe de Mato Grosso do Sul, também por 3 x 0. As semifinais foram mais complicadas, o jogo foi muito disputado, e a adversária era a seleção de Mato Grosso do Sul, o jogo terminou 3 x 2 para as paulistas, que foram coroadas com o título no final.



O técnico Fernando Duran de Oliveira falou sobre a preparação da equipe para o JEBS. “Nós nos preparamos antes de viajar, porque lá não temos tempo hábil para treinamento. Viajamos no sábado à tarde e fomos entrar no hotel por volta das 19h, tendo que estar no ginásio às 7h do dia seguinte. Como a competição começava 9h, nós aproveitávamos para nos aquecer antes das partidas. O tênis de mesa é uma competição eliminatória, se não entrou preparado e perdeu o primeiro jogo, já está fora”, disse.

“Quando chegamos ao ginásio, deu para perceber que elas estavam um pouco ansiosas, e ali muitas das atletas se conhecem por conta de disputas anteriores e se analisam. Como nós fomos Cabeça de Chave 2, e Santa Catarina foi a primeira, nós sabíamos que um confronto era possível só na final, e esse momento serviu de tranquilidade, pois teriam alguns jogos preparativos, sem pegar uma pedreira logo de cara”, completou.



O coordenador de esportes do colégio, Leandro da Costa, fez questão de enfatizar o projeto da escola, visto que em outros Estados, é feita uma seleção para escolherem atletas.



“No tênis de mesa nosso resultado foi mais impactante, fomos campeões brasileiros disputando contra outros favoritos, como Santa Catarina, e as duas meninas não estudavam juntas para disputarem os JEBs, sendo que nossas atletas estavam no Arbos desde o começo do ano, e conseguimos sair com o título inédito, e até onde eu sei, no Grande ABC, ninguém ganhou os Jogos Escolares Brasileiros”, afirma.



Fernando comenta que a sensação de sair do Rio como Campeão Brasileiro é “muito gratificante. É um trabalho que já vem sendo feito há muito tempo, com o colégio abrindo várias portas, incentivando e apoiando. Da maneira que nós trabalhamos aqui, ajudamos não apenas no esporte, mas pedagogicamente também. Quando você joga contra seleções de outros estados e sai vitorioso, a sensação é muito boa, sinônimo de trabalho bem feito e dever cumprido. E o trabalho não para, já estamos pensando no próximo ano”.



Já Gabrielle Pincerato, atleta da equipe de tênis de mesa, afirma que ir até outro Estado disputar uma grande competição foi “muito importante, sabendo que tenho o compromisso de vencer com a escola e o Estado. Fui muito bem treinada, estava preparada”. Ela ainda completa afirmando que sente “muito orgulho (de ser campeã). Estou muito feliz, pois esse era meu objetivo desde o começo do ano. Ano que vem vamos voltar e faremos de tudo para sair com o bicampeonato”.

Futsal



O futsal feminino do Arbos São Caetano também saiu com um troféu da competição. A equipe foi campeã da Série Prata (abaixo da Ouro), e chegou para essa divisão após terem perdido para o Distrito Federal por 3 x 2. Nas outras partidas goleou o time do Ceará por 20 x 1, e venceu Minas Gerais, uma das grandes favoritas, por 6 x 1. Nas quartas de final da Prata, as meninas golearam o Piauí por 6 x 0, a semifinal uma sonora goleada de 9 x 1 foi aplicada pelas atletas de São Paulo frente a equipe de Tocantins. Na grande final, o Arbos venceu o Paraná por 6 x 1 e saiu com o troféu.



Leandro da Costa falou sobre a experiência que essa nova equipe adquiriu. “Foi uma experiência incrível para as meninas, uma vivência diferente. São 27 Estados mais o Distrito Federal, são jogadoras de 12 e 13 anos enfrentando equipes onde a maioria das atletas têm 14 anos. Diferente do ano passado, o nível estava bem mais alto esse ano, todos os Estados se prepararam. Foi uma grande experiência para o ano que vem, claro que fomos ao campeonato para buscar o título (Série Ouro), mas o campeonato da Série Prata foi muito importante para no ano que vem elas tenham mais experiência”, disse.



Para ele, ver suas atletas obtendo conquistas é “mais uma experiência incrível. Sou Coordenador de Esportes aqui do Colégio Arbos, e junto com minha comissão técnica, que é formada pelo Renato Pires e pela Aline Domingos, quando disputaram pela primeira vez o Brasileiro, faz com que cada ano e cada jogo sejam uma sensação diferente. Você está dentro de várias culturas e estilos de jogo, todo mundo olha pra São Paulo, isso mostra uma grande responsabilidade em participar. Somos uma referência no futebol feminino, então para as meninas foi muito gratificante, e para mim, como um profissional de educação física, é prazeroso ver elas sendo valorizadas pelo que estão fazendo”.



A capitã do time, Andressa Marques Macedo, conta como enxergou sua equipe durante o torneio.“Sinto que fomos para este campeonato pulando degraus, porque nosso time tem sete meses de formação, e nós fomos disputar com pouca experiência, tivemos um choque, mas demos nosso máximo. Ano que vem chegaremos com outra cabeça, e vamos fazer a diferença”, afirma.



Sobre tirar uma lição de tudo isso, ela garante que “percebemos que tudo que fizemos teve um propósito, e eu gosto de falar que além disso precisamos também confiar no processo. Temos que levantar a cabeça e passar confiança para nós mesmas. Para o próximo ano, chegaremos ainda mais fortes e unidas”.

Os meninos Lucas Junior e Ren Nosawa, do colégio Educandário/Anglo de Santo André, também conquistaram uma medalha no Jogos Escolares Brasileiros. Eles ficaram em terceiro lugar no tênis de mesa, após terem vencido o Amapá por 3 x 0, o Mato Grosso do Sul por 3 x 2, e perderem a semifinal para o Paraná por 3 x 1, levando assim a medalha de bronze.