Josh Beauchamp é o terceiro membro a anunciar saída do

11/11/2022 | 08:11



Os fãs do Now United não tem um dia de sossego! Logo depois de Any Gabrielly e Noah Urrea anunciarem que vão deixar o grupo, Josh Beauchamp também seguirá carreira solo. O dançarino fez o anúncio na noite da última quinta-feira, dia 11, nas redes sociais.

Em vídeo, Josh agradeceu pelas experiências vividas como membro do Now United, mas admitiu que deseja encontrar o próprio caminho.

- Quando entrei nesse grupo eu era um jovem, tímido e imaturo adolescente. Eu mudei, cresci e aprendi tanto desde então. A vida que vivi nesse grupo e as memórias que eu fiz são histórias que vou compartilhar com os filhos dos meus filhos, começou.

E continuou:

- Os membros do Now United se tornaram uma parte da minha família. E sou para sempre grato por todas as incríveis aventuras e experiências inacreditáveis que compartilhei com cada um deles. Vou para sempre valorizar as amizades que fiz e os laços que criei. Não existem palavras suficientes para agradecer Simon Fuller por mudar a minha vida e me dar a oportunidade que vem uma vez na vida. Minha gratidão é sem limites. Com tudo isso dito, sinto que chegou em um ponto da minha vida em que sinto que preciso encontrar meu próprio caminho. Então, sim. Após a Forever United Tour, estarei indo atrás da minha própria carreira solo. Estou tão ansioso e tão animado para esse próximo passo e mal vejo a hora de compartilhar com vocês no que estou trabalhando. Para os fãs, eu mal posso agradecê-los o suficiente pelo apoio e pelo amor. Eu agradeço cada um de vocês do fundo do meu coração.

- O Now United sempre vai ser uma parte de mim e, quem sabe no futuro, você vai ver reunido e dividindo palco com todos mais uma vez. Mas, até lá, uma vez um membro do Now United, sempre um membro do Now United. Vejo vocês nos shows, finalizou.