Barão celebra 40 anos com show

04/11/2022 | 07:00



É impossível não reconhecer os primeiros riffs de guitarra de Maior Abandono ou saber cantar os versos que inspiram a catarse em Pro Dia Nascer Feliz. Dois sucessos do Barão que estão no show que celebra os 40 anos de estrada.

Com três EPs recém-lançados, Acústicos, Sucessos e Blues e Baladas, a apresentação comemorativa mistura os clássicos do grupo carioca, com o formato que o público está acostumado a ouvir, além de um bloco acústico.

"Esta turnê é uma verdadeira festa, com muito rock. Alguns blues e todos os sucessos para o público cantar junto", diz o tecladista Maurício Barros, um dos fundadores do grupo que já teve Cazuza e Frejat nos vocais.

O baterista Guto Goffi lembra que o Barão era o único grupo de garotos na geração do rock brasileiro dos anos 1980. "Trazíamos um som cru, com uma poesia fulminante e sedutora, que se descobriu tocando e misturando o blues com a dor de cotovelo brasileira."

Goffi diz que Cazuza gostava de Maysa e Lupicínio Rodrigues. "Ao longo dos anos e das formações que tivemos, nos adaptamos. Soar atual não é fácil, mas longe de ser impossível. Somos de uma geração de artistas doidos e não encaretamos." Para se manter conectado com os tempos atuais, o atual vocalista, Rodrigo Suricato, diz que é essencial cultivar um olhar atento às novas gerações. l

Sáb. (5), 22h. Tokio Marine Hall. R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara Santo Antônio. R$ 100/R$ 220.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.