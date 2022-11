Carla Diaz é criticada após anunciar noivado com Felipe Becari: Coragem

03/11/2022 | 08:10



Carla Diaz decidiu tomar um passo a mais em seu relacionamento e está noiva de Felipe Becari. A atriz fez o anúncio pelas redes sociais e o noivo escreveu um belo texto se declarando para a companheira. Apesar disso, no entanto, alguns internautas e fãs da ex-BBB não curtiram muito a notícia.

Sim ao amor, à cumplicidade, à lealdade e aos melhores sonhos que construímos juntos desde o 1º dia em que nos conhecemos! Difícil explicar o inexplicável, não é mesmo? Mas o sentimento de certeza desde a 1ª vez que a vi me fez entender que ainda é possível acreditar naqueles cenários que tanto desenhamos, longe da perfeição, mas onde caminhamos lado a lado com a segurança de que sentimentos de amor, sim, formam a base de qualquer família. Carla, que você tenha a certeza do tanto que amo e admiro a mulher grandiosa que você é. Mais do que agora noivo, sou seu fã nº 1 e agradeço todas as manhãs pela oportunidade de escrever esses lindos capítulos com você. Que seja eterno, que seja verdadeiro, que seja completo. Te amo, com todo carinho e respeito, escreveu Becari.

Nos comentários, alguns fãs expressaram sua indignação:

Coragem casar com esse macho!, escreveu uma internauta.

Ele tava sendo investigado por desviar dinheiro que seriam das causas animais. Diz que só uma os animais para pegar dinheiro e se faz de bom moço", pontuou outra fã de Carla, indignada com o pedido e falando sobre algumas polêmica do noivo da ex-BBB. Coragem? Mas enfim? Felicidades ao casal, disse outra.

Não acompanho eles, mas acho super forçados? Aliás nem sabia que eles ainda estavam juntos, depois da fofoca que teve com ele, achei que tinham terminado, mas pelo visto ela preferiu deixar baixo! Mas desejo toda a felicidade do mundo, até porque gente feliz não enche o saco, criticou uma terceira.