Gracyanne Barbosa alfineta dançando pole dance com música do Belo

Belo e Gracyanne Barbosa vem dando o que falar. Após o polêmico término envolvendo traição, é claro que a troca de farpas era certeira.

No último sábado, dia 27, a bodybuilder publicou em seus stories um dos seus ensaios de pole dance. O que chamou a atenção foi que, ao fundo, foi usada uma música do ex-marido como trilha sonora. Eita! Será que foi de propósito?

A notícia do término do relacionamento de Belo e Gracyanne Barbosa veio no dia 18 de abril de 2024. A informação ainda trouxe à tona uma traição da musa fitness com o seu personal trainer. O casal estava junto a 16 anos.