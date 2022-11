Peões contaram com a sorte durante a votação da noite em A Fazenda

02/11/2022 | 01:10



A votação da noite em A Fazenda pegou fogo! Logo no inicio, os peões mostraram que não estavam para brincadeira e lavaram muita roupa suja.

Deborah, que venceu a Prova de Fogo da semana ficou com o poder do lampião e escolheu o pergaminho vermelho e deu o amarelo para Babi.

Pelé, que é o fazendeiro da semana, decidiu mandar Bia direto para a berlinda, justificando que os dois nunca se deram muito bem.

Bia, que pôde falar o que achou da indicação, não poupou o rival e disse que ele não tinha gostado do que ela falou sobre ele na semana anterior. Eita

Mas o bicho pegou mesmo quando a casa começou a votar! Deolane indicou Kerline logo de cara, e segundo ela foi por questões de estratégia.

Porém, do outro lado, André não hesitou e votou na advogada. O voto do peão iniciou uma discussão para lá de quente entre os dois, com direito a xingamentos e até críticas a sotaques.

E os principais alvos da noite foram Kerline e Deolane. Pétala, Bia e Kerline protagonizaram momentos tensos durante a votação. As três colocaram em jogo questões de feminismo e falaram sobre os xingamentos que andam trocando. Eita.

Babi foi uma das surpresas da noite, com o poder do lampião, a peoa teve voto com peso dois e não pensou duas vezes antes de indicar Deolane para a roça. Já Deborah, pôde anular dois votos e escolheu o de Pétala e Deolane, que tinham indicado Kerline. As jogadas garantiram o segundo banco da roça par a advogada.

Deolane puxou Iran Malfitano para a roça. E, diferente das dinâmicas anteriores, o quarto peão a ir para a berlinda foi definido com um jogo de sorte, através de baús, com fichas coloridas que poderiam dar vantagem ou desvantagem.

No final das contas, Lucas foi o quarto roceiro da noite, e Moranguinho vetou Iran da prova do Fazendeiro. Eita, hoje a noite foi cheia de surpresas, hein?

Quem você acha que leva a melhor na prova de amanhã?