Gossip Girl retorna para a segunda temporada em 1º de dezembro

01/11/2022



A segunda temporada de Gossip Girl, da HBO Max, estreará na quinta-feira, 1º de dezembro. Desenvolvida pelo showrunner Joshua Safran, escritor e produtor executivo, a nova temporada será baseada nos romances mais vendidos de Cecily von Ziegesar e na série original, desenvolvida por Josh Schwartz e Stephanie Savage.

A nova temporada de Gossip Girl terá início no segundo semestre do primeiro ano letivo. E ela não deixará nenhuma pista e promete controlar e agitar as vidas escandalosas da elite de Manhattan.

Sinopse

A Gossip Girl aprendeu o que seu público quer e vai conseguir! Está na hora de aumentar a temperatura, que tem fervido (Julien, você já conheceu Monet?), analisar seu próprio impacto e como pode tornar tudo isso ainda mais catastrófico. Mesmo que isso signifique mentir de vez em quando.

Velhos inimigos, novos aliados, terreno em constante mudança… neste semestre só pode haver uma rainha, e no final do ano, todos saberão onde os corpos estão enterrados, e quem tinha a pá!

De volta para a segunda temporada de Gossip Girl estão Jordan Alexander, Eli Brown, Thomas Doherty, Tavi Gevinson, Emily Alyn Lind, Evan Mock, Zion Moreno, Whitney Peak, Savannah Lee Smith e Grace Duah. Além disso, Michelle Trachtenberg será nossa estrela convidada.

A primeira temporada estreou em julho de 2021 e todos os doze episódios estão disponíveis na HBO Max.