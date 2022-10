Dois homens são presos após morador flagrar tentativa de furto pelas câmeras de segurança

Da Redação



31/10/2022 | 14:20



Dois homens foram presos no final da noite de sábado (29) após morador flagrar, através das câmeras de segurança, tentativa de furto à casa na rua Tupi, no bairro Cerâmica, em São Caetano.



Após ouvirem barulho no local, os suspeitos fugiram, mas foram rapidamente abordados. Com eles, os policiais do 6° BPM/M (Batalhão de Polícia Militar Metropolitano) apreenderam uma pistola com 15 munições, uma máquina de cartão, além de enforca gato e fita adesiva para render possíveis vítimas.

Os agentes receberam o chamado de furto em andamento. De acordo com a ocorrência, a vítima estava no andar de cima acompanhando a ação dos ladrões através das câmeras de segurança. No local, a vítima disse aos policiais que o grupo já havia fugido em dois carros. Após chegada de reforço, a polícia cercou a casa e patrulhou as proximidades.

Os suspeitos foram abordados na rua Engenheiro Armando de Arruda Pereira, mas antes, segundo a polícia, um deles jogou a arma que segurava dentro de uma lixeira. Após breve revista, todo o material usado pela dupla foi encontrado em uma mochila. Questionados sobre os objetos, eles teriam confessado que fugiram após ouvir os barulhos na casa. Os dois foram encaminhados para o DP (Distrito Policial) Sede. O restante do grupo, que conseguiu fugir de carro, ainda não foi encontrado.