Obituário - 1° de novembro de 2022

01/11/2022 | 00:05



SANTO ANDRÉ

Léo Barbosa Zebral, 87. Natural de Conselheiro Lafaiete (MG). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 26. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Alzerina Nair Zanesco Zilinkas, 82. Natural de Socorro (SP). Residia no Jardim Bela Vista, em Santo André. Pensionista. Dia 26. Memorial Jardim Santo André.

Nardino Rebelato, 82. Natural de Itobi (SP). Residia na Vila América, em Santo André. Dia 26. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Prescilio Nunes, 81. Natural de Santo André. Residia no Centro de Santo André. Dia 26. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Odair dos Santos, 72. Natural de São José do Rio Pardo (SP). Residia no Centro de Santo André. Dia 26, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Alcino Pereira Maciel, 70. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Santa Maria, em Santo André. Dia 26. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Gerardi Sanches Cadan, 64. Natural de Mirandópolis (SP). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 26. Memorial Jardim Santo André.

Rosana Aparecida Rosa, 63. Natural de Santo André. Residia no Parque Oratório, em Santo André. Dia 26. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Patrícia Odas Andrade, 48. Natural de Santo André. Residia na Vila Rica, em Santo André. Dia 26. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Rogério de Almeida Oliveira, 42. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim Progresso, em São Bernardo. Dia 26, em São Bernardo. Jardim da Colina.

SÃO BERNARDO

Jaime José dos Santos, 88. Natural do Recife (PE). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 26. Cemitério dos Casa.

Terezinha Costa, 78. Natural de Três Pontas (MG). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 26. Cemitério dos Casa.

Maria Francisca de Souza Costa, 76. Natural de Boquira (BA). Residia no Alto da Serra, em São Bernardo. Dia 26. Cemitério dos Casa.

Francisco Canindé de Lima, 69. Natural de Lajes (RN). Residia no bairro Cooperativa, em São Bernardo. Dia 26. Jardim da Colina.

Elizabete Bom, 62. Natural de Santo André. Residia no Parque Terra Nova, em São Bernardo. Dia 26. Memorial Jardim Santo André.

DIADEMA

Nair Ribeiro do Nascimento, 91. Natural de Iguaí (BA). Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 26. Cemitério Municipal de Diadema.

Antonio de Camargo, 90. Natural de Itaoca (SP). Residia no Jardim Santa Terezinha, em São Paulo, Capital. Dia 26. Vale da Paz.

Josefa Ferreira da Silva, 83. Natural de Jurema (PE). Residia no bairro Eldorado. Dia 26. Cemitério Municipal de Diadema.

Artemisia de Souza Neves, 82. Natural da Barra do Mendes (BA). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 26. Cemitério Municipal de Diadema.

Nivaldo Gomes Soares, 69. Natural de Guaraci (PR). Residia na Vila Guarani, Zona Sul de São Paulo, Capital. Dia 26. Cemitério Municipal de Diadema.

Santo Batista da Costa, 67. Natural de Itanhém (BA). Residia no bairro Americanópolis, em São Paulo, Capital. Dia 26, em São Bernardo. Vale da Paz.

Eliseu Pereira da Silva, 66. Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 26. Cemitério Municipal de Diadema.

Antonio Marcelino Filho, 63. Natural de Diadema. Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 26. Cemitério Municipal de Diadema.

MAUÁ

Edilson José de Freitas, 55. Natural de São João do Tigre (PB). Residia no Jardim Itaussu, em Mauá. Dia 26, em São Bernardo. Cemitério Santa Lídia.