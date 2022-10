PIB de Portugal avança 0,4% no 3º trimestre ante o 2º trimestre

31/10/2022 | 08:08



O Produto Interno Bruto (PIB) de Portugal cresceu 0,4% no terceiro trimestre, na comparação com o segundo trimestre, informou nesta segunda-feira, 31, o Instituto Nacional de Estatísticas (INE).

Na comparação com igual período de 2022, o avanço foi de 4,9% no terceiro trimestre, desacelerando da alta anual de 7,4% vista no segundo trimestre.