Anitta faz desabafo sobre briga na família: Nossos momentos se limitaram a discussões, ofensas e gritarias

31/10/2022 | 08:10



Anitta usou as redes sociais para explicar porque está passando um tempo afastada das redes sociais. Durante a live, a cantora revelou que sua família está em pé de guerra, principalmente por causa das eleições de 2022.

- Fiquei fora da internet, aconteceram coisa na minha vida e, naquele momento, quis muito abraçar minha família. Lembrei que, no último momento que estive com eles, só tinha briga política. Nossos momentos se limitaram a discussões, ofensas e gritarias. E parei pra pensar: Nossa, é isso que o país está virando.

E continua:

- Isso é muito triste, a gente só perde. Um país que tem milhões de pessoas, se essas pessoas estão unidas no mesmo propósito, não importa quem ganha ou perca? Mas se o povo quer a mesma coisa, o bem de todos, a sociedade vence sempre. O amor vence sempre. (?) Depois que fiquei um mês e pouco sem olhar as redes sociais, parecia que fiquei um ano. As pessoas estão se agredindo na rua, se matando. Queria ter o direito de chegar em casa e amar as pessoas da minha família, independente de quem elas forem votar. Não queria ter que brigar com familiar meu, ser obrigada a desprezar essas pessoas. Eu queria que essas pessoas me amassem com minha decisão de voto. Esse é um mundo triste. Quando a sociedade se separa assim, só quem ganha é o poder.

E o desabafo continuou no Twitter:

Que todos possam andar sem medo nas ruas. Antes, durante e depois das votações. Que o medo não vença de nenhuma maneira.

Paz, amor, união, luz, compreensão, tolerância, compaixão, empatia. Que sejamos capazes de emanar energias de luz para todos nós para que nosso país não afunde em uma treva ainda maior nesse dia de eleições.

Tolerância. Somos todos um. LGBTQ, pretos, candomblecistas, pobres, mulheres, ricos, cristãos, católicos... um mesmo povo que deve se amar, se respeitar, se ajudar se compreender. Todos merecemos pertencer. Que o medo não vença. Que o povo vença. O povo unido jamais será vencido.