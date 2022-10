Obra de Lasar Segall inspira arte urbana sob o Rodoanel em Mauá

Joyce Cunha

Do Diário do Grande ABC



30/10/2022 | 00:01



Pilastras que dão suporte à estrutura do Trecho Sul do Rodoanel Mário Covas sobre a Avenida Papa João 23, em Mauá, deixaram de ser “muros de silêncio” há quase um ano. Grupo formado por mais de 30 artistas, majoritariamente do Grande ABC, preencheram de cores e formas os paredões circulares de concreto, no projeto Pilares da Arte.

O ponto escolhido, na altura do acesso à Rua Lasar Segall, foi providencial. A trajetória do pintor e gravurista que dá nome à via pública, por onde centenas de veículos e pedestres passam todos os dias, é homenageada nesta intervenção urbana, idealizada pelo produtor cultural Dener de Sousa, 43 anos.

“Desde pequeno eu ouvia falar sobre essa rua, mas até então não sabia quem era Lasar Segall e ninguém conseguia me explicar”, lembrou o artista mauaense. Foi nos estudos sobre a história da arte, em um curso de design, que Dener conheceu a obra do pintor que nasceu no território da atual Lituânia e que foi radicado no Brasil décadas depois.

De acordo com registros históricos, o irmão do artista lituano teve propriedade na cidade, na Vila Assis, endereço onde Segall teria se hospedado em diferentes ocasiões. Mas como foi que Lasar, Mauá e a arte urbana se encontraram sob as pistas de trecho do Rodoanel Mário Covas?

“Estamos contando aqui a relação do artista com a história de cidade, através da pintura do grafite e do muralismo. Fizemos a releitura ou trouxemos elementos da obra de Lasar”, explicou Dener, que já projeta os próximos passos para ampliar o alcance do projeto Pilares da Arte.

“Agora, buscamos junto aos gestores da cultura da Prefeitura de Mauá, que têm nos apoiado, a possibilidade de transformar esse trabalho no primeiro lote do acervo da Pinacoteca de Arte Urbana de Mauá. Queremos que a cidade reconheça esta forma de expressão, e não somente neste local”.

VOZES DA RUA

O projeto Pilares da Arte foi iniciado em dezembro de 2021 em homenagem a Lasar Segall (1889 - 1957), pintor que teve influências de diferentes movimentos, entre eles o modernismo, e que teve passagens por Mauá.

O artista plástico mauaense André Diego Ferreira, 36, estampou em duas das 30 pilastras do Rodoanel na Avenida Papa João 23 intervenções feitas a partir da releitura de obras de Segall. Para além dos traços no concreto, André enxerga na arte um caminho para o conhecimento. “Acredito que esta é uma forma de educar as pessoas. Quando você pinta, desenha, você abre a sua mente”, avalia.

Assim como Segall, que trouxe à sua obra, entre outros temas, o sofrimento humano, os integrantes do Pilares da Arte carregam seus murais e grafites de intencionalidade. A chilena Monica Ancapi, 46, que vive há duas décadas em Mauá, é uma das mulheres do projeto. A valorização da presença feminina na arte urbana e a necessidade da ocupação de espaços da cidade – a exemplo dos vãos sob os viadutos – por movimentos de cultura são mensagens presentes em sua pintura.

“Temos vários muros em silêncio no Grande ABC. Eles podem até estar pintados e bonitinhos, mas não dizem nada. A partir do momento que você coloca uma poética, uma arte visual, você está passando uma mensagem. Precisamos humanizar os espaços”, opinou.

O Pilares da Arte contou, entre outros, com o apoio da fabricante de tintas Akzo Nobel, situada em frente ao local das intervenções.