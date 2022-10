Corinthians vai a Goiás visando retornar ao G-4

29/10/2022 | 10:49



Enquanto a indefinição sobre a permanência do técnico Vítor Pereira no Corinthians para 2023 continua, a equipe vai a campo hoje enfrentar o Goiás, às 19h30, em Goiânia, para retornar ao G-4 do Brasileirão e ficar mais perto de garantir vaga na fase de grupos da Libertadores.

O jogo estava marcado para o último dia 15, mas não foi disputado porque o STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) determinou o adiamento como resposta à decisão do TJ-GO (Tribunal de Justiça de Goiás ) de proibir a entrada de torcedores corintianos no Estádio da Serrinha.

No duelo entre as equipes no primeiro turno, em junho, torcidas organizadas dos dois clubes entraram em confronto na Marginal Tietê, na Capital, utilizando fogos de artifício e barras de ferro e madeira. A briga deixou feridos e gerou 17 detenções. A partida de hoje terá a presença das duas torcidas.

O Corinthians vem de uma derrota por 2 a 0 para o Fluminense na Neo Química Arena e quer retornar ao grupo dos quatro primeiros colocados. A equipe está na quinta posição, com 57 pontos, e foi ultrapassada pelo adversário carioca, que agora tem 58.

O técnico terá que novamente fazer mudanças na equipe para o duelo com o Goiás. O zagueiro Balbuena e o meia Renato Augusto apresentaram desconforto muscular e não preocupam a comissão técnica, mas devem ser poupados para o jogo. Bruno Méndez e Giuliano serão os substitutos escolhidos.

Já os atacantes Adson, com um estiramento na coxa esquerda, e Gustavo Mosquito, que rompeu o ligamento do joelho direito e só volta aos campos em 2023, além do volante Ramiro, que recebeu o terceiro cartão amarelo, são outras baixas. Já o centroavante Yuri Alberto ficará à disposição após cumprir suspensão contra o Fluminense