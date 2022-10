Caco Ciocler fala com carinho sobre estreia na TV em O Rei do Gado: Uma entrada pela porta da frente

28/10/2022 | 13:11



Se em 1996 você era um fã assíduo de O Rei do Gado e não se permitia perder nem um capítulo, já comece a se preparar para a volta da icônica novela no Vale a Pena Ver De Novo.

E aqui vai uma curiosidade: a produção foi a estreia de Caco Ciocler na TV! É isso mesmo, caso você não se lembre, o ator teve a sua primeira oportunidade de trabalho nas telinhas quando conseguiu o papel de Geremias, o terceiro filho de Giuseppe Berdinazi e Marieta, na primeira fase da trama.

Em entrevista para a assessoria da TV Globo, o ator abriu seu coração e revelou, com muito carinho e orgulho, tudo o que passou naquela época antes do sucesso. Caco conciliava o teatro com o estudos na faculdade de engenharia química, além de ter acabado de descobrir que também seria papai!

- Eu estava em uma encruzilhada de vida, sabe? Ia ter de sair da casa dos meus pais, constituir família, ainda na faculdade, sem perspectiva de conseguir me sustentar, sustentar uma família. Então esse convite para O Rei do Gado foi uma revolução, foi o universo dizendo: vai lá, vai lá que eu te seguro. Foi muito importante para mim essa novela, tinha que dar certo, eu tinha que arrasar porque era a chance de conseguir ter uma carreira, de conseguir viver disso. E eu fui premiado como ator revelação pela APCA [Associação Paulista de Críticos de Arte], tive já o primeiro trabalho super reconhecido, foi um trabalho muito marcante, uma entrada pela porta da frente.

Mas claro que nem tudo é tão fácil e simples assim, né? Ainda no bate-papo, Ciocler relembra como foi a árdua preparação de toda a equipe para poderem fazer as gravações e passarem o máximo de verdade para o público:

- A gente aprendeu a andar a cavalo, o básico você aprende fácil, mas eu lembro de uma cena em que a gente tinha de descer a cavalo com muita velocidade por uma rua de um cafezal. A gente tinha de andar em direção à câmera em uma descida enorme e tinha de virar com o cavalo em alta velocidade pertíssimo da câmera. Eu falei: Gente, eu não sei fazer isso. O pânico que senti quando o cavalo disparou, eu lembro que o cavalo não fez a curva que precisava fazer, ele atropelou a câmera. Teve também uma outra cena dificílima que eu tinha de fazer, com um carro de boi, eram alguns bois gigantescos, eu precisava andar com eles e o sol estava se pondo. E o Luiz Fernando [Carvalho] falando: Vai, faz ele andar! Eu gritava do jeito que tinham me ensinado e os bois não se mexiam, o sol se pondo, não conseguia fazer aqueles bois andarem. O Luiz Fernando pegou o galho da minha mão para tentar fazer os animais andarem e também não conseguiu. Essas coisas que deram errado são as que a gente mais lembra, né?

E o ator ainda disse que guarda com muito carinho cada momento precioso que viveu ao longo das gravações, além dos muitos amigos que fez naquele período. Apesar de tudo, Caco conta que não curte muito reassistir os seus antigos trabalhos, mas vai dar uma chance para O Rei do Gado.

- Sou muito autocritico. Mas O Rei do Gado vou ver, não dá para não ver, é muito especial, então mesmo que eu sofra, eu vou assistir.