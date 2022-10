Obituário - 29 de outubro de 2022

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



29/10/2022



SANTO ANDRÉ

Guiomar Alves Porto, 97. Natural de Franca (SP). Residia na Vila Alpina, em Santo André. Pensionista. Dia 23. Memorial Jardim Santo André.

Reynaldo Casado Rodrigues, 83. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Las Vegas, em Santo André. Dia 23, em São Bernardo. Memorial Jardim Santo André.

Benedito Ribeiro Filho, 75. Natural de Cunha (SP). Residia no Jardim Alzira Franco, em Santo André. Dia 23. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Gzyk Moreira, 77. Natural de Cândido de Abreu (PR). Residia na Vila Alzira, em Santo André. Dia 23. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

João Gimenez Filho, 73. Natural de Santo André. Residia na Vila Palmares, em Santo André. Dia 23. Memorial Phoenix.

Valdomiro Pavan, 73. Natural de Jaú (SP). Residia no Parque São Rafael, em São Paulo, Capital. Dia 23, em São Bernardo. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

João Batista Barbosa, 72. Natural de Vargem Grande do Sul (SP). Residia no Alto da Mooca, em São Paulo, Capital. Dia 23, em Santo André. Cemitério Congonhas, na Capital.

Elza Cursino da Silva, 64. Natural do Estado de Pernambuco. Residia no Parque das Nações, em Santo André. Pensionista. Dia 23. Memorial Jardim Santo André.

Cícero Pereira Dias, 63. Natural de Caririaçu (CE). Residia no Jardim das Maravilhas, em Santo André. Pintor. Dia 23. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Rosalina Novembrino, 51. Natural de Santo André. Residia na Vila Suíça, em Santo André. Dia 23. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Caio César de Arruda, 33. Natural de São Caetano. Residia no Parque Erasmo Assunção, em Santo André. Fotógrafo. Dia 23. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

José Moreira, 96. Natural do Espírito Santo do Pinhal (SP). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 23. Cemitério dos Casa.

Micaela Colhados de Araújo, 90. Natural de Promissão (SP). Residia no Jardim Botucatu, em São Paulo, Capital. Dia 23. Jardim da Colina.

Celina Conceição Fioretti Fernandes, 77. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 23. Cemitério da Paulicéia.

Moisés Valentim Cordeiro, 73. Natural do Estado de São Paulo. Residia no Parque Rio Grande, em São Bernardo. Dia 23. Memorial Phoenix.

Claudio dos Santos, 73. Natural de Curitiba (PR). Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 23. Cemitério dos Casa.

Eudenice Pereira Duarte dos Santos, 72. Natural de Piritiba (BA). Residia no Parque Botujuru, em São Bernardo. Dia 23. Cemitério dos Casa.

Paulo Morita, 71. Natural de Votuporanga (SP). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 23. Jardim da Colina.

Rosângela Aparecida Correa da Silva, 66. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 23. Cemitério dos Casa.

Sandro de Lima Souza, 45. Natural do Estado de Pernambuco. Residia no Jardim Via Anchieta, em São Bernardo. Dia 23. Cemitério dos Casa.

Anderson dos Santos Corrale, 45. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Jordanópolis, em São Bernardo. Dia 23. Jardim da Colina,

SÃO CAETANO

Neide Fidalgo Olegário de Campos, 78. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Santa Maria. Dia 23. Velada em São Caetano. Crematório Vila Alpina.

Angela Zanuto Pessoa, 69. Natural de Penápolis (SP). Residia no bairro Prosperidade, em São Bernardo. Dia 23, em São Bernardo. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Sandra Guedes Berti, 56. Natural de São Caetano. Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 23. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

José Isodoro de Lima, 99. Natural do Brejo da Madre de Deus (PE). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 23. Vale da Paz.

Izabel Rodrigues Reis, 75. Natural de Bom Jesus da Serra (BA). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 23. Vale da Paz.

Dauri Telles Marques, 62. Natural de São Jorge D’Oeste (PR). Residia no Jardim Selma, em São Paulo, Capital. Autônomo. Dia 23, em Santo André. Cemitério Municipal de Diadema.

José Vieira da Silva Filho, 60. Natural de Iguaí (BA). Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 23. Cemitério Municipal de Diadema.

MAUÁ

Inácio Fernandes Cardoso, 75. Natural de Cerqueira César (SP). Residia no Parque São Vicente, em Mauá. Dia 23, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

Josefa Antonia da Silva, 49. Natural de Mata Grande (AL). Residia no Jardim Alzira Franco, em Santo André. Dia 23, em Santo André. Cemitério da Saudade, Vila Vitória.

RIBEIRÃO PIRES

Arlindo Branco de Siqueira, 70. Natural de Suzano (SP). Residia no bairro Santa Luzia, em Ribeirão Pires. Dia 23. Cemitério São José.