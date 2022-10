Estranha demora

Do Diário do Grande ABC



28/10/2022 | 08:55



Um ano! Este foi o prazo decorrido entre o julgamento do Tribunal de Contas do Estado, que considerou irregular o contrato da Prefeitura de São Caetano com a Assistpark para a gestão do sistema de estacionamento rotativo da cidade, e o rompimento efetivo do negócio. O TCE se posicionou pela existência de vícios insanáveis no acordo em dezembro de 2021, mas o governo do prefeito José Auricchio Júnior (PSDB) só foi anular os termos assinados com a empresa em 2014 neste mês de outubro. É de se perguntar ao chefe do Executivo por que tamanha demora entre decisão e ação. O que o tucano esperava que fosse acontecer no período? A população tem o direito de saber.

Até porque a sociedade foi a principal prejudicada pela omissão da Prefeitura. Mesmo com o contrato julgado irregular pelo TCE, o que deveria ensejar a imediata revogação do acordo, o governo permitiu que a Assistpark Sistema de Estacionamento Rotativo continuasse atuando. E o que é ainda pior: a administração, exercida interinamente por Tite Campanella (Cidadania), aliado de primeira hora de José Auricchio Júnior, concedeu aumento de 50% no valor do serviço de Zona Azul, que em outubro de 2021 passou de R$ 2 para R$ 3. Em vez de pensar no bolso do cidadão, a dupla Aurichio/Campanela optou por atender a empresa condenada pelos conselheiros de contas. Por quê?

Após 12 meses sem poder tomar posse da cadeira de prefeito, período em que ficou aguardando julgamento da Justiça sobre denúncias de irregularidades no financiamento da campanha de 2016, Auricchio parece ainda não ter entrado no ritmo de trabalho esperado pela população são-caetanense. Não é a primeira vez que o prefeito perde o timing de assuntos importantes para a sociedade. Aconteceu exatamente o mesmo no episódio das demissões e da desidratação da produtividade na fábrica da GM na cidade ­ enquanto o temor cresce e toma conta da população, o tucano permanece em silêncio. Pergunta-se: o chefe do Executivo vai demorar mais um ano para se pronunciar?