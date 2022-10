Marcelo Bimbi se pronuncia sobre acusações: - Uma coisa que eu não sou é agressor

27/10/2022 | 10:11



Na última quarta-feira, dia 26, o programa A Tarde é Sua exibiu um vídeo de Marcelo Bimbi fazendo um pronunciamento sobre as acusações de agressão à mulher e desacato à polícia. O ex-marido de Nicole Bahls estava ao lado de seu advogado, Raul Moreira, enquanto contava a sua versão do ocorrido.

Ele começou frisando a sua inocência:

- Infelizmente estou aqui hoje pra falar de dois casos nos quais fui acusado injustamente. O primeiro é sobre a acusação de desacato aos policiais da Polícia Militar do estado do Pará. Meu advogado teve acesso às câmeras aqui do hotel e foi totalmente desmentida. Também não tem acusação e registro de policial nenhum contra desacato ou resistência. A segunda de um grave caso onde eu estou sendo acusado de agressão a uma mulher. Quem me conhece, eu posso ter todos os defeitos do mundo, mas uma coisa que eu não sou é agressor. Nunca bati em nenhum homem, quanto mais em uma mulher.

E o famoso finalizou:

- Vocês já tiveram acesso ao boletim de ocorrência da declarante, na qual foi finalizado que não houve agressão, por isso não foi solicitado, na ocasião ali, um exame de corpo de delito. Fui prestar depoimentos e, logo em seguida, fui liberado. Eu vejo como uma forma de qualquer pessoa que representa algum perigo à sociedade, ou se eu fosse um agressor, creio eu que estaria detido até agora. Realmente, na última madrugada eu tive um momento de pânico no qual eu fui às redes sociais. Nunca me vi preso num camburão, nunca fiz nada para estar ali, foi uma situação nova, realmente eu fiquei com medo, onde eu falei algumas coisas demais, mas estou bem, não encostaram um dedo em mim, está tudo bem.