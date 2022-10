Lucro líquido da Ambev é de R$ 3,215 bi no 3º trimestre, queda de 13,4% em 1 ano

27/10/2022 | 07:24



O lucro líquido da Ambev foi de R$ 3,215 bilhões no terceiro trimestre de 2022, uma queda de 13,4% em relação ao mesmo período de 2022. O Ebitda ajustado foi de R$ 5,6 bilhões, alta de 2,4%. De acordo com a companhia, o indicador foi impulsionado pelo desempenho da receita, porém parcialmente compensado pelos preços das commodities e contínuas pressões inflacionárias que pressionam as despesas (SG&A) de modo geral.

"O lucro ajustado diminuiu 13,9% em relação a R$ 3,753 bilhões no terceiro trimestre de 2021, uma vez que o crescimento do Ebitda foi mais do que compensado por maiores despesas financeiras e maior alíquota efetiva de impostos dada a reversão extraordinária de aproximadamente R$ 754 milhões de Imposto de Renda e contribuição social diferidos no terceiro trimestre de 2021", diz a companhia.

A Ambev apresentou ainda volume de 46,3 milhões de hectolitros no período, alta de 1,3% - enquanto a receita líquida foi de R$ 20,587 bilhões, alta de 11,3% frente ao apresentado um ano antes.