Pesquisa dá 50,2% a Lula e 49,8% a Jair Bolsonaro

26/10/2022 | 09:00



Levantamento do Instituto Paraná Pesquisas, divulgado ontem (25), mostra um acirramento ainda maior entre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o atual, Jair Bolsonaro (PL), pelo comando do Palácio do Planalto. Os dois aparecem em empate técnico e muito próximos numericamente.

Nos votos válidos, Lula aparece com 50,2%, enquanto Bolsonaro obteve 49,8% dos votos válidos. É a menor distância entre os dois candidatos à Presidência desde o início do segundo turno. Em relação à última pesquisa, na semana passada, o ex-presidente recuou 1,1 ponto percentual, enquanto o atual chefe do Executivo avançou 1,1 ponto.

No cenário estimulado, o petista registrou 46,3% das intenções de voto, contra 45,9% de Bolsonaro. Disseram não saber 3% e outros 4,8% afirmaram que não escolherão nenhum.

Entre o público masculino, Bolsonaro lidera, com 50,5% a 41,9%. Entre as mulheres, a liderança é do petista, com 50,2% a 41,9%. Nas regiões Norte e Centro-Oste, o atual presidente também lidera, com 53,1% a 39,2%. No Sul, a diferença de Bolsonaro é ainda maior, com 56,5% contra 35,8%. No Sudeste, o político do PL também está à frente, com 50,6% a 41,1%. Lula lidera no Nordeste, com 64,3% contra 28,7% de Bolsonaro.

No Levantamento espontâneo, os dois aparecem ainda mais juntos. Lula obteve 42,9% das intenções de voto e Bolsonato teve 42,5%. Não souberam responder somou 9% e 5,7% disseram que votarão branco ou nulo.

Na rejeição, o cenário também é de extremo equilíbrio. Bolsonaro foi citado por 48,8%, enquanto Lula obteve 48,6%. Não souberam alcançou 3,5% e 2,4% poderiam votar nos dois. Com margem de erro de 2,2 pontos para mais ou para menos, o Paraná Pesquisas ouviu 2.020 eleitores em 162 municípios do Brasil entre os dias 20 e 24 de outubro. O Levantamento está registrado no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob número BR-00525/2022.