Defesa Civil de Ribeirão Pires recebe novos equipamentos para locais de difícil acesso

Da Redação



25/10/2022 | 09:43



A Defesa Civil de Ribeirão Pires recebeu ontem (24), novos equipamentos para facilitar o atendimento e suporte aos locais de difícil acesso. Foram entregues cinco motosserras, duas bombas de sucção e lançamento, duas pickups (Mitsubishi L200 e Fiat Toro), dois geradores, cinco suportes com iluminação e três megafones. Além disso, um Ford KA reformado pela prefeitura também já está disponível para uso.

“Essa ação é muito importante não só para o trabalho preventivo, como também para possíveis ocorrências. Agora sim podemos dizer que a nossa Defesa Civil está equipada para qualquer situação, seja de emergência ou de mobilidade das equipes”, disse o prefeito Guto Volpi (PL).

“Os equipamentos são de grande utilidade no nosso dia-a-dia, tanto para o atendimento ao munícipe, quanto para o deslocamento em locais de difícil acesso”, afirmou coordenador da Defesa Civil, Tenente Celso Machado Lopes.

Os equipamentos são oriundos do programa “Zona Verde”, do governo do Estado, e contempla municípios que possuem plano de contingência, com treinamentos, palestras e outros critérios.