Os sinais da GM

25/10/2022 | 08:24



Sindicato dos metalúrgicos demonstrou ontem (24) preocupação com a decisão da GM de utilizar a fábrica da Argentina para complementar a produção do utilitário Tracker que até então era montado exclusivamente em São Caetano. Ao ser questionada, a companhia procurou conferir tom de normalidade à medida – trataria-se de simpes adequação mercadológica. A entidade que congrega os funcionários da planta do Grande ABC, todavia, cobrou “cuidado” da empresa na reestruturação. A preocupação, embora evitem verbalizá-la, é cristalina: teme-se que a General Motors esvazie paulatinamente a unidade são-caetanense até o ponto de inviabilizá-la. Absurdo? Não. Já aconteceu com Ford e Toyota.

Na nova geografia produtiva estabelecida pela globalização dos mercados, e isso já faz algum tempo, as matrizes simplesmente decidem concentrar suas linhas de montagem em países cujos custos sejam menores e a eficiência, maior. Se, com o tempo, o desempenho da planta argentina na montagem do Tracker superar o da são-caetanense, a lógica capitalista terá determinado a sorte desta última. Daí a preocupação legítima do sindicato dos metalúrgicos. Que, diga-se, deveria ser também a do prefeito, a dos secretários ligados ao segmento do desenvolvimento e a de todas as lideranças industriais do Grande ABC. Até porque a GM já ameaçou abandonar a cidade – em janeiro de 2019.

É verdade que existem muitos planos para a unidade são-caetanense da companhia. Entre eles, a montagem da nova Montana, programada para ser lançada em janeiro de 2023. Seja como for, as lideranças do setor econômico do município deveriam ficar atentas à recente movimentação ocorrida na GM. Seria bastante prudente. Até para não serem surpreendidas como foram as da vizinha São Bernardo quando Ford e Toyota anunciaram que, sem mais nem menos, estavam fechando suas respectivas plantas na cidade, deixando atrás delas um gigantesco rastro de desemprego e queda na arrecadação de impostos aos cofres. É preciso compreender os sinais, especialmente os mais claros.