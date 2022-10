Após anunciar fim de casamento, Lexa recebe apoio de Maíra Cardi: A separação não precisa ser triste

23/10/2022 | 09:11



Passando pela mesma fase complicada da amiga, Maíra Cardi estendeu a mão para Lexa. No último sábado, dia 22, a cantora anunciou o término do casamento com Mc Guimê e foi amparada por diversos famosos, que deixaram comentários nas redes sociais. Contudo, um em especial não passou despercebido: o da personal coach.

Isso porque Maíra também se separou recentemente do Arthur Aguiar após diversas traições do ex-BBB virem à tona. No Instagram, ela escreveu para o ex-casal:

Amo Vocês. Que continuem sendo felizes! A separação não precisa ser triste. Ela pode ser uma nova era de duas pessoas que se amam e farão caminhos distintos a partir de agora, porém com muito amor e gratidão por quem são! Afinal, vocês são quem são porque a união ensinou muito.

Vale lembrar que foi Lexa quem disse para Cardi sobre a infidelidade de Aguiar.