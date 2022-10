Saiba qual é o cardápio do jatinho de 371 milhões de reais da Kylie Jenner

22/10/2022 | 09:11



Quem pode, pode! Kylie Jenner se tornou um dos assuntos mais comentados da web na última sexta-feira, dia 21. Além de ter um jatinho de 371 milhões de reais, chamado de Kylie Air, a modelo ostenta um cardápio luxuoso para os passageiros.

No episódio mais recente de The Kardashians, onde as socialites do clã Kardashian-Jenner não tem medo de mostrar o quanto gastam, o interior do veículo da irmã caçula foi filmado, impressionando os fãs. Na ocasião, Kylie havia combinado de viajar com Kendall Jenner e as amigas Hailey Bieber e Justine Skye. De última hora, a mãe de Stormi resolveu cancelar os planos, deixando a irmã e as amigas modelos com o jatinho emprestado.

No menu, estão opções como salada de frango asiática, salada caprese e frango alfredo sem glúten. Ao se tratar de bebidas, margaritas de morango feitas com a marca de tequila de Kendall, 818, vodca de lichia, vodka cranberr ou champanhe rosa.

O Kylie Air foi comprado em 2020 e é inteiramente personalizado para a empreendedora. Há quartos, incluindo uma sala de entretenimento, uma suíte master, dois banheiros, uma galeria, área de descanso para a tripulação e armários. Nos assentos, o monograma KJ impresso, e o teto conta com iluminação cor de rosa.