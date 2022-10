Obituário - 22 de outubro de 2022

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



22/10/2022 | 00:05



SANTO ANDRÉ

Delza Souza Vieira, 94. Natural de Mucugê (BA). Residia no Jardim Marek, em Santo André. Dia 16. Jardim da Colina.

Josefa Vieira de Araújo, 90. Natural de Viçosa (AL). Residia na Vila Lutécia, em Santo André. Dia 16. Memorial Jardim Santo André.

Anerço Bento, 87. Natural de Monte Alto (SP). Residia no Parque Erasmo Assunção, em São Bernardo. Dia 16, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Mario Augusto Leão, 81. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 16. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Sebastião de Morais, 80. Natural de Jacutinga (MG). Residia na Vila Alpina, em Santo André. Metalúrgico. Dia 16. Memorial Jardim Santo André.

Luiz Alessio, 78. Natural de Santo André. Residia na Vila Alzira, em Santo André. Dia 16. Memorial Jardim Santo André.

Luiz Cipriano de Souza, 66. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila União, Capital. Dia 16, em Santo André. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Pedinesia Leite Pachini, 64. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Valparaíso, em Santo André. Dia 16, em São Bernardo. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Noeme Lina dos Santos, 56. Natural de Ibitiara (BA). Residia no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Cozinheira. Dia 16. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Marisa Nicacio do Nascimento, 55. Natural de Tavares (PB). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Ajudante geral. Dia 16. Memorial Jardim Santo André.

Marcos Antonio da Silva, 48. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Casa Branca, em Santo André. Economista. Dia 16. Memorial Jardim Santo André.

Damiana Vituriano de Lima, 46. Natural de Jaguaribe (CE). Residia no Jardim Utinga, em Santo André. Dia 16. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Fernando Soares de Almeida Junior, 36. Natural de Santo André. Residia no bairro Tamanduateí, em Santo André. Soldador. Dia 16. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Jhonatan Fernandes Menezes, 22. Natural de Santo André. Residia no bairro Tamanduateí, em Santo André. Ajudante geral. Dia 16. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Neide Rosado, 87. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Euclides, em São Bernardo. Dia 16. Jardim da Colina.

José Clemente de Lima, 87. Natural do Estado da Bahia. Residia no bairro Cooperativa, em São Bernardo. Dia 16. Cemitério da Paulicéia.

Damião Abrigio dos Santos, 83. Natural de Itabuna (BA). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 16. Jardim da Colina.

Joaquim Francisco de Moura, 82. Natural de Patu (RN). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 16. Cemitério dos Casa.

Maria Aparecida Maciel Pinto, 77. Natural de Paracambi (RJ). Residia no bairro Suíço, em São Bernardo. Dia 16. Campo das Oliveiras, em Jacareí (SP).

Sevirina Aparecida Barbosa Fimilli, 68. Natural de Dracena (SP). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 16. Jardim da Colina.

José Maria Braga, 68. Natural de Virgolândia (MG). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 16. Jardim da Colina.

Tereza Biazoto Pereira Souza, 65. Natural de Oswaldo Cruz (SP). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 16, em São Bernardo. Cemitério da Saudade, em Americana (SP).

Manoel Pereira Lopes, 64. Natural de Malhada (BA). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 16. Cemitério dos Casa.

Cleonice Pereira da Silva, 63. Natural de Açucena (MG). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 16. Cemitério dos Casa.

José Pedro da Silva, 60. Natural da União dos Palmares (AL). Residia no Parque São Rafael, em São Paulo, Capital. Dia 16, em São Bernardo. Crematório Vila Alpina.

Carlos Henrique Vanderlei, 40. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 16. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

SÃO CAETANO

Ignez Bartelli Daniel, 82. Natural de Socorro (SP). Residia no bairro Barcelona, em São Caetano. Dia 16. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Maria Cristiana da Silva, 54. Natural de Lajedo (PE). Residia no bairro Olímpico, em São Caetano. Dia 16. Crematório.

DIADEMA

José Barbosa da Silva Neto, 84. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 16. Cemitério Municipal de Diadema.

Jesulina Carvalho da Silva, 80. Natural de Coroados (SP). Residia no Centro de Diadema. Dia 16. Vale da Paz.

José Lopes da Silva Filho, 80. Residia na Vila do Castelo, em São Paulo. Dia 16. Cemitério Municipal de Diadema.

Odete de Araujo Candinho, 78. Natural de Pinhalzinho (SP). Residia na Vila Santa Rita, em Diadema. Dia 16, em São Bernardo. Jardim da Colina.

Natanael Primo dos Santos, 41. Natural de Santo Hipólito (MG). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 16. Cemitério Municipal de Santo Hipólito.

Carlos André da Silva, 37. Natural de Diadema. Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 16. Cemitério Municipal de Diadema.

Edgar Francisco de Lima 29. Natural de Olinda (PE). Residia no Jardim Castro Alves. Dia 16. Cemitério Municipal de Diadema.

MAUÁ

Manoel Rodrigues, 89. Natural do Rio de Janeiro, Capital. Residia no Parque Aliança, em Ribeirão Pires. Dia 16, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

Francisco Gomes dos Santos Neto, 78. Natural de Uchôa (SP). Residia no Jardim Mirante, em Mauá. Dia 16, em Ribeirão Pires. Vale dos Pinheirais.