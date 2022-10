Participante de reality está há quatro meses sem andar após quebrar três ossos do pé e desmaiar no bar

21/10/2022 | 10:10



Problemas no paraíso? Apesar do reality se chamar Bachelor in Paradise, Casey Woods viveu um inferno. O participante da oitava temporada do programa lamentou que está há quatro meses sem conseguir andar após quebrar três ossos do pé durante as gravações.

O jogador usou as redes sociais para relembrar que foi levado às pressas para o hospital depois que o acidente aconteceu em um bar. Detalhe: ele até desmaiou. Três cirurgias foram necessárias para arrumar a lesão e Casy segue com o pé imobilizado.

Três ossos quebrados. Três operações. Quatro meses depois. Um cara triste aqui, escreveu nos Stories.

E completou:

Só para deixar claro, este é o meu pé engessado agora. Esta noite. Eu não ando há mais de quatro meses. Acho que a maioria das pessoas não sabe quão grave foi a lesão.