No Rio Grande do Sul, Luciano Huck visita abrigo e liga para MC Daniel a pedido de crianças

Luciano Huck viajou para o Rio Grande do Sul na manhã desta terça-feira, dia 14. O apresentador foi visitar um dos abrigos do estado, que está abrigando dezenas de famílias que foram atingidas pelas enchentes do estado.

Através dos Stories, ele falou sobre a decisão:

Depois de vários dias pensando no Rio Grande do Sul e ajudando à distância. Eu vim olhar no olho das pessoas que estão enfrentando essa tragédia.

E continua:

Nesse abrigo estão dezenas de família. A gente que é pai ou mãe imagina o tamanho da dor dessas famílias. Eu quis levar um pouco de carinho.

Logo depois, ele contou que foi questionado pelas crianças se poderia ligar para MC Daniel. O apresentador fez uma chamada de vídeo e os pequenos ficaram super felizes de poderem conversar com o cantor através do celular.