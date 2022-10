Após gravar cena com Jade Picon em Travessia, Xamã comenta: - Pretendo trabalhar como ator

20/10/2022 | 14:10



Nesta quinta-feira, dia 20, vai ao ar a participação de Xamã em Travessia. Em entrevista à colunista Patrícia Kogut, o cantor falou sobre a experiência de participar da atração das nove da TV Globo e contracenar com Jade Picon. O dono do hit Malvadão garantiu que a música estará presente na cena.

- Vai ser o Xamã interpretando o Xamã. Não posso falar muita coisa para não tirar a surpresa. A Chiara chega com uma galera para ver o show. É bom ter espaço para o rap na dramaturgia. Os personagens se interessam por este estilo que está em ascensão. Isso é maneiro pra caramba. Eu vou cantar Malvadão. Tocou na última sexta na novela, se não me engano. Tem uma interação. Numa semana rola a música e na outra eu faço o show.

O artista, que já participou de um filme independente, revelou que foi confortável contracenar com a intérprete de Chiara, pois eles já se conheciam.

- Acho que é naturalmente mais fácil interagir com uma pessoa que você já conhece. Não sou um ator de longa viagem. Então, interagir com uma pessoa que conheço me deixou muito mais confortável.

Os dois já estiveram envolvidos em boatos de romance após o suposto affair no Rock in Rio e, ao ser questionado pela colunista sobre a natureza da relação, Xamã apenas se limitou a explicar:

- Eu sou amigo do Leo [irmão dela]. Conheci a Jade na época que tocava no Galleria [bar de Leo Picon em São Paulo]. Pelo fato de eu já conhecer a Jade a gente só transformou essa parada na ideia do que a diretora queria.

E ainda comentou a sua fama de pegador:

- Minha fama é pior que eu. Não sou isso tudo, não. Queria até ser assim. Eu acredito que seja muito mais o que as pessoas gostam de ver. Elas constroem uma imagem do cantor de quem gostam de ouvir o som. Eu gosto de ver essas histórias. Me divirto com os pontos de vista que as pessoas têm dessas coisas. Não é ruim, não. É legal.

Por fim, o cantor afirmou ter vontade de mergulhar na carreira como ator.

- Gosto muito de cinema, fiz um filme em 2019. É uma paixão que tenho. Pretendo trabalhar como ator, mas nada que descaracterize meu papel como músico. Mas exige muito tempo. Eu teria que cancelar o que já tenho marcado de shows e outros compromissos. Quando for fazer, preciso fazer com cem por cento do tempo. Estou só esperando as agendas casarem.