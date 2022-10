Gustavo Corasini, ator de Pantanal, passará por nova cirurgia dois meses após acidente

20/10/2022 | 08:10



Gustavo Corasini, o intérprete de Tadeu na primeira versão de Pantanal, irá passar por mais um procedimento cirúrgico. Caso você não se lembre, o pequeno foi atropelado por uma vizinha enquanto brincava com um amigo na rua de sua casa. Na época, ele foi socorrido e levado ao hospital, mas seu colega não sobreviveu.

Por meio de suas redes sociais oficiais, a mãe de Gustavo, Fernanda Corasini, fez um desabafo sobre a nova fase do tratamento:

Já se passaram quase dois meses e hoje mais uma vitória conquistada. Tenho certeza de que Deus estará com a gente em mais essa etapa. Afinal, Deus não faz o milagre pela metade. Me preparando para internar o Gu e um filme passa em minha cabeça. Me lembro de cada dificuldade que passamos, os primeiros banhos ainda no leito, o medo de fazer curativos. Tive que virar enfermeira do dia para a noite, mas quem disse que mãe não consegue? Hoje tenho certeza de que sou uma mãe forte e guerreira, e que pelos meus meninos aprendo o que for. Fácil não foi, mas nunca me vi no direito de reclamar a bênção que Deus me deu de ter meu filho nos braços. Só gratidão a cada um que me apoiou com palavras, carinho e solidariedade. Somos pessoas de muita sorte, escreveu ela.

A cirurgia será realizada nesta quinta-feira, dia 20. Melhoras pra ele, né?