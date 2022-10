Emma Watson entrega forte vínculo com Tom Felton: Nós nos amamos de uma maneira especial

19/10/2022 | 13:10



Ao que parece, Tom Felton nem precisou usar Amortentia, poção do amor, em Emma Watson pois a atriz já era caidinha por ele. Apesar de interpretarem inimigos nas telonas, o clima nos bastidores de Harry Potter era outro. Isso porque, de acordo com a People, a eterna Hermione Granger admitiu um forte vínculo com o intérprete de Draco Malfoy. Ui!

Desde que lançou a autobiografia, Beyond the Wand, na última terça-feira, dia 18, Felton tem sido um dos assuntos mais comentados das redes sociais por conta de certas revelações. Desta vez, o prefácio do livro, escrito por Emma, chamou a atenção. Nele, a atriz detalha a relação que tinha com o colega na época da famosa saga.

Há mais de 20 anos nós nos amamos de uma maneira especial. Eu perdi a conta das vezes que as pessoas me diziam: Vocês já devem ter dado uns pegas bêbados, pelo menos uma vez!, Você já deve ter beijado ele!, Deve haver alguma coisa! Somos almas gêmeas e sempre nos apoiamos. Eu sei que continuaremos [nos apoiando]. Me emociona pensar nisso, começou.

E continuou:

Amizades são o eixo da existência humana, e eu sou muito grata que em momentos cruciais da minha vida, Tom esteve lá para me tranquilizar e me entender. A amizade que compartilhamos me permitiu passar por alguns dos momentos mais desafiadores e profundos da minha vida.

Vale lembrar que Tom também escreveu o seu lado sobre a suposta história de amor que viveu com a artista.

Eu sempre tive uma paixão secreta pela Emma, mas provavelmente não da forma como as pessoas gostariam que fosse. Mas isso não quer dizer que nunca tenha havido um clima entre nós. Isso com certeza houve, mas em momentos distintos para cada um. Quando eu tinha 15 anos de idade e ela 12 anos começaram rumores que havia algo entre nós dois. Eu neguei, mas a verdade não era essa.

Uepa!