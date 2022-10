BYD YUAN PLUS EV atinge cinco estrelas em segurança

Da Redação

O recém-lançado BYD YUAN PLUS EV conquistou a classificação de segurança cinco estrelas concedida pelo Euro NCAP, o principal programa independente de avaliação de segurança da Europa. O modelo, que fez sua estreia no mercado europeu no Salão do Automóvel de Paris, demonstrou alto padrão durante todo o processo de teste.

O BYD YUAN PLUS EV foi avaliado pelos engenheiros da Euro NCAP em quatro categorias:

proteção de ocupantes adultos,

proteção de ocupantes crianças,

assistência de segurança

e proteção para usuários vulneráveis das estradas.

Para a proteção dos ocupantes adultos, o BYD YUAN PLUS EV obteve uma pontuação de 91%, com destaque da Euro NCAP, em particular, como o compartimento de passageiros, que permaneceu estável no teste de deslocamento frontal.

Nos testes de proteção para crianças ocupantes, o automóvel atingiu 89%, minimizando o impacto em todas as áreas críticas do corpo, tanto para os bonecos representativos de seis como para os de dez anos.

Os sistemas de assistência de segurança atingiram uma pontuação de 74%, com destaque do Euro NCAP ao desempenho dos sistemas Intelligent Speed Limit Assist e Lane Keeping Assist baseados em câmera. O sistema autônomo de frenagem de emergência (AEB) do veículo contribuiu para uma pontuação de 69% dos usuários vulneráveis da estrada, com os testadores dando menção específica ao reconhecimento do sistema de pedestres e ciclistas.

Segurança e Assistência ao Motorista

A chave para o resultado do teste é a tecnologia da BYD. A nova geração e-Platform 3.0 da BYD compreende o primeiro powertrain elétrico 8 em 1 altamente integrado produzido em massa do mundo, conectando todas as unidades de controle elétrico e sistemas de gerenciamento, além da bateria Blade.

A BYD e-Platform 3.0 apresenta uma estrutura de caminho de múltiplas cargas que controla como a energia é absorvida pelo carro em caso de colisão, minimizando os efeitos na cabine de passageiros. A proteção dos passageiros é ainda mais reforçada por uma estrutura mais forte da carroceria com alta rigidez de torção.

O YUAN PLUS EV traz diversas características de segurança e assistência avançada ao motorista como equipamentos padrão. O modelo traz aviso de colisão dianteira, freio autônomo de emergência, aviso de colisão traseira, alerta de tráfego cruzado traseiro e freio de tráfego traseiro, assistência na mudança de faixa e manutenção de faixa de emergência.

Além disso, os instrumentos de auxílio ao motorista incluem sistema de detecção de ponto cego, ESP, controle de tração, controle de descida, retenção automática do veículo, informações inteligentes de limite de velocidade e controle inteligente de limite de velocidade.

A experiência de dirigir é melhorada pelo controle de cruzeiro adaptativo e pelo controle de velocidade de cruzeiro inteligente. A câmera panorâmica fornece visibilidade de 360 graus para o motorista para manobras seguras do veículo.