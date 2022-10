Rei Charles III só voltará ao Palácio de Buckingham após reforma de dois bilhões de reais

18/10/2022 | 08:11



Parece que o Rei Charles III não está feliz com o padrão da realeza. Nesta segunda-feira, dia 17, uma fonte contou à revista inglesa The Sunday Times que o filho da Rainha Elizabeth II tem uma opinião polêmica sobre a tradicional moradia da monarquia - Palácio de Buckingham.

- O Rei não é fã da casa grande, como ele chama o Palácio de Buckingham. Ele não a vê como uma futura casa viável ou uma casa adequada ao propósito do mundo moderno. Ele sente que sua manutenção, tanto do ponto de vista de custo quanto ambiental, não é sustentável.

Por tal razão, ele e sua esposa, a Rainha Consorte Camilla, não pretendem se mudar para a humilde moradia até que uma restauração seja feita - que custará em média dois bilhões de reais aos bolsos reais.

- Espera-se que as obras necessárias sejam concluídas para que Suas Majestades se instalem em 2027. No período intermediário, o Palácio será totalmente utilizado para negócios oficiais sempre que possível, explicou a fonte.

Outra pessoa próxima à família real afirmou que a rainha consorte não quer morar no Palácio, e que, por enquanto, estão passando um tempo juntos na Clarence House, na cidade de Londres, na Inglaterra. Enquanto isso, Charles busca abrir a famosa residência ao público. A fonte afirmou:

- Charles quer trazer as pessoas para se conectarem com a instituição. Ele reconhece que precisa continuar evoluindo e, na era moderna, as pessoas querem poder acessar seus palácios. Ele abraça isso e os vê mais como lugares públicos do que espaços privados.