Obituário - 18 de outubro de 2022

Ademir Medici



18/10/2022 | 00:05



SANTO ANDRÉ

Odete Perpétua Baleeiro, 98. Natural de Caculé (BA). Residia no Jardim Irene, em Santo André. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Valdemar Francisco Carreira, 93. Natural de Portugal. Residia na Vila Gilda, em Santo André. Dia 12. Memorial Jardim Santo André.

Anadacir Pimentel, 91. Natural de Nova Odessa (SP). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Benedita Rinke Rodella, 83. Natural de São João da Boa Vista (SP). Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 12. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Maria do Carmo da Silva, 82. Natural do Riacho de Santana (BA). Residia na Vila Palmares, em Santo André. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Vani Martins Redrado, 82. Natural de Jaborandi (SP). Residia na Vila Humaitá, em Santo André. Dia 12. Memorial Jardim Santo André.

Geni D’Alarme, 78. Natural de Promissão (SP). Residia no Parque Santa Madalena, em São Paulo, Capital. Dia 12, em Santo André. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

João Claudio Batista, 77. Natural de Santo André. Residia na Vila Gilda, em Santo André. Dia 12. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Maristela da Cruz Silva, 77. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim Alvorada, em Santo André. Dia 12. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

João Augusto Barbosa, 73. Natural de Floreal (SP). Residia no Jardim Cristiane, em Santo André. Dia 12. Memorial Jardim Santo André.

Maria Aparecida de Souza, 71. Natural de Toledo (MG). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 12. Cemitério da Saudade, em Bragança Paulista (SP).

José Carlos Zuca, 70. Natural de Laranjal Paulista (SP). Residia na Vila Francisco Matarazzo, em Santo André. Dia 12. Cemitério sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

SÃO BERNARDO

Satsuko Suemaga, 93. Natural do Japão. Residia no bairro Paulicéia. Dia 10. Cemitério de Vila Euclides.

João Arevalo, 91. Natural de Jaboticabal (SP). Residia em Indaiatuba (SP). Dia 11. Cemitério de Vila Euclides.

Francisca Santos Pereira, 86. Natural do Estado de Pernambuco. Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 12. Memorial Jardim Santo André.

Francisco Ferreira da Silva, 84. Natural de Santana (BA). Residia no bairro Independência, em São Bernardo. Dia 12. Cemitério dos Casa.

Odecimo Rodrigues, 83. Natural de Guararapes (SP). Residia em Alphaville, Barueri (SP). Dia 10. Cemitério de Vila Euclides.

Olga Cana Ferreira, 83. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 12. Cemitério Municipal de Nova Odessa (SP).

José Correa, 81. Natural de Itapeva (SP). Residia no bairro Demarchi, em São Bernardo. Dia 12. Cemitério da Paulicéia.

Aparecida de Jesus Silva, 77. Natural de Narandiba (SP). Residia na Vila Gilda, em Santo André. Dia 12, em Santo André. Cemitério de Vila Euclides.

Francisco Oliveira da Silva, 77. Natural de Lavras da Mangabeira (CE). Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 12. Cemitério dos Casa.

Nelson Pereira de Lima, 75. Natural de Cubatão (SP). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 12. Cemitério de Vila Euclides.

Francisco Paula da Silva, 73. Natural de Pereiro (CE). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 12. Cemitério dos Casa.

Margarida de Menezes, 73. Natural de Lins (SP). Residia no Jardim Santo André, na Capital. Dia 12, em São Bernardo. Colina dos Ipês, em Suzano (SP).

Bernadete de Souza, 67. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Primavera, em São Bernardo. Dia 12. Cemitério dos Casa.

Joaquim Timoteo de Lira, 67. Natural de Vitória de Santo Antão (PE). Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 12. Cemitério dos Casa.

Raimundo Rodrigues de Sousa, 64. Natural de Boa Viagem (CE). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 12. Cemitério dos Casa.

Carlos Leonildo de Carvalho, 64. Natural de Santo André. Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 12. Memorial Jardim Santo André.

Airton Barbosa da Silva, 62. Natural de Aroazes (PI). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 12. Jardim da Colina.

Maria Elza Tenório da Silva, 62. Natural de Afogados da Ingazeira (PE). Residia no bairro Batistini, em São Bernardo. Dia 12. Jardim da Colina.

Rose Meyre da Silva Francisco, 60. Natural de Pacaembu (SP). Residia no bairro Santa Terezinha, em São Bernardo. Dia 12. Jardim da Colina.

Joaquim Rodrigues dos Santos, 57. Natural de Brasília de Minas (MG). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 12. Cemitério dos Casa.

Maria Bertolina de Souza Santos, 53. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 12. Cemitério dos Casa.

Leonardo Perez Mattos, 43. Natural de Santo André. Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 12. Cemitério dos Casa.

Vanderlei Aparecido Abrahão, 42. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim Lavínia, em São Bernardo. Dia 3. Cemitério de Vila Euclides.

Everaldo Nicolau dos Reis, 40. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 12. Cemitério dos Casa.

Diego Manoel da Silva, 34. Natural de Diadema. Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 12. Cemitério dos Casa.

Rodrigo Almeida dos Santos, 33. Natural de Aurelino Leal (BA). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 12. Cemitério dos Casa.

Natanael Feitosa Leônidas, 32. Natural de Picos (PI). Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 12. Cemitério Santo Antonio, em Paquetá do Piauí (PI).

SÃO CAETANO

Jair Guerino Migliatti, 77. Natural de São Caetano. Residia no bairro Cerâmica, em São Caetano. Dia 12, em Diadema. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

José de Gouveia Melo, 97. Natural de Soledade (PB). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 12. Vale da Paz.

Maria Arruda Nonato, 89. Residia no Centro de Diadema. Dia 12. Cemitério Municipal de Diadema.

Oscar Riuji Yoneda, 68. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Scarpelli, em Santo André. Dia 12, em Santo André. Vale da Paz.

Antonia André da Silva, 59. Natural de Jardim (CE). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 12. Cemitério Municipal de Diadema.

Adriano Caetano da Silva, 39. Natural de Diadema. Residia no Jardim Promissão, em Diadema. Dia 12. Cemitério Municipal de Diadema.

Antonia Cândida, 85. Natural de Araxá (MG). Residia no Jardim Luso, em Diadema. Dia 12. Cemitério Municipal de Diadema.

MAUÁ

Dora Chizzotti Silva, 99. Natural de Ribeirão Bonito (SP). Residia na Vila Bastos, em Santo André. Dia 12, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

Aparecida Martins de Oliveira Venâncio, 72. Natural de Santo André. Residia na Vila Assis Brasil, em Mauá. Dia 12, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.

João Luís da Costa, 65. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Linda, em Santo André. Serralheiro. Dia 12, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

João Luís da Costa, 65. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Linda, em Santo André. Serralheiro. Dia 12, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

Roberto Ribeiro dos Santos, 58. Natural de Mauá. Residia no Jardim Santa Lídia, em Mauá. Dia 12, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.

Lourival Rodrigues da Silva, 50. Natural de Santo Anastácio (SP). Residia no Jardim Santa Cristina, em Santo André. Dia 12, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

RIBEIRÃO PIRES

Maria Rita Estácio Galletti, 90. Natural de Capão Bonito (SP). Residia no Centro de Ribeirão Pires. Dia 12. Cemitério São José.

RIO GRANDE DA SERRA

Paulo de Almeida Silva, 40. Natural de Ribeirão Pires. Residia na Vila Figueiredo, em Rio Grande da Serra. Dia 12, em Ribeirão Pires. Cemitério São Sebastião.