Bolsas da Ásia e Pacífico fecham sem direção única, de olho em congresso na China

17/10/2022 | 07:17



As bolsas da Ásia e do Pacífico fecharam sem direção única nesta segunda-feira, 17, com investidores atentos ao 20º Congresso Nacional do Partido Comunista chinês, que se estenderá ao longo da semana.

O encontro na China, que foi aberto neste domingo (16), deverá confirmar um inédito terceiro mandato consecutivo de cinco anos para o presidente Xi Jinping, reafirmando seu domínio no poder e maior controle estatal na economia. Analistas não esperam mudanças na política de "covid zero", que desacelerou fortemente o crescimento chinês este ano.

Principal índice acionário chinês, o Xangai Composto subiu 0,42% nesta segunda, a 3.084,94 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 0,68%, a 1.997,81 pontos.

Hoje, o Banco do Povo da China (PBoC, o BC chinês) manteve o juro de sua linha de crédito de médio prazo em 2,75%, sugerindo que as taxas de seus juros de referência para empréstimos também ficarão intocadas nos próximos dias.

No fim da noite desta segunda-feira, são esperados novos dados trimestrais do Produto Interno Bruto (PIB) da China, assim como números mensais de produção industrial e vendas no varejo.

Em outras partes da Ásia, o japonês Nikkei caiu 1,16% em Tóquio nesta segunda, a 26.775,79 pontos, pressionado por ações de tecnologia, e o Taiex recuou 1,23% em Taiwan, a 12.966,05 pontos, enquanto o Hang Seng teve leve ganho de 0,15% em Hong Kong, a 16.612,90 pontos, e o sul-coreano Kospi garantiu alta moderada de 0,32% em Seul, a 2.219,71 pontos.

Na Oceania, a bolsa australiana ficou no vermelho, com amplas perdas lideradas por ações de mineradoras e petrolíferas. O S&P/ASX 200 registrou queda de 1,40% em Sydney, a 6.664,40 pontos. Com informações da Dow Jones Newswires e Associated Press.