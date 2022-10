Esposa de Juliano Cazarré reencontra filhos após passar meses cuidando da caçula na UTI

16/10/2022 | 11:10



A família de Juliano Cazarré está passando alguns meses separada. Enquanto Letícia, esposa do ator, cuida da filha Maria Guilhermina - que está internada para tratar uma cardiopatia rara - em São Paulo, o intérprete de Alcides segue no Rio de Janeiro com os outros quatro filhos do casal.

Recentemente, Letícia usou as redes sociais para mostrar um momento super especial. Após meses de separação, ela finalmente conseguiu passar um tempo com os filhos mais velhos.

Ao postar cliques do momento, ela escreveu:

Vão dormir uma noite em São Paulo comigo depois de dois meses sem nos encontrarmos. [...] Foram só algumas horas perto deles, mas valeu demais. Agora é correr de volta para a UTI para cuidar da pequena Maria Guilhermina.

Maria Guilhermina está internada em São Paulo desde que nasceu. Ela foi diagnosticada com anomalia de Ebstein e já passou por várias cirurgias bem sucedidas.

Além da pequena, Letícia e Juliano também são pais de Gaspar, de três anos de idade, Maria Madalena, de um ano, Vicente, de 12 anos, e Inácio, de 10 anos.