Biblioteca móvel chega a São Bernardo este mês

O Projeto Navegando pela leitura – que tem como foco o incentivo à leitura e à cultura por meio de carrinhos de bibliotecas móveis - aporta na cidade de São Bernardo no próximo dia 23 de maio com um carrinho repleto de livros, vídeos educativos, entre outras atividades lúdicas. Recebido pelo Instituto Geração Futura, o Projeto nasceu com o propósito de fomentar o hábito da leitura de forma lúdica, para quem não tem condições ou tempo de frequentar bibliotecas tradicionais.

A biblioteca móvel conta ainda com cenário, fantoches e materiais artísticos para estimular a contação de histórias e envolver as crianças na temática. Ao todo são mais de 100 livros, selecionados com foco no público infantil, mas também em títulos que contemplem questões atuais e colaboram no desenvolvimento socioemocional, entre eles estão as obras FirimFinfim, O menino que Tinha Medo de Errar, Sinto o que Sinto, O Pequeno Príncipe Preto e O Livro e Números do Marcelo.

A realização é da Renovarte Produtora Cultural, que promove, por meio da cultura e da arte, projetos de transformação social e sustentável visando formar pessoas por meio da valorização do ser humano, da criatividade, do desenvolvimento e da comunicação.

O ponto de encontro será o ?Instituto Geração Futura, na Rua Valdomiro Luiz, 45 – Jardim Nossa Senhora de Fátima Demarchi, São Bernardo.