Palmeiras recebe São Paulo no Allianz

16/10/2022 | 09:52



O último Choque-Rei do ano, a ser jogado hoje, às 16h, no Allianz Parque é oportunidade para o Palmeiras fechar o Brasileirão com aproveitamento perfeito em clássicos e se aproximar ainda mais do título nacional. Para o São Paulo, o duelo é uma chance de se reerguer no torneio após revés em casa e melhorar seu desempenho em duelos contra seus principais rivais.

Será o sétimo Choque-Rei da temporada, marcada por duelos interessantes entre os dois. O Palmeiras leva vantagem neste ano, com quatro vitórias e duas derrotas.

“Temos bons números em relação a clássicos no Brasileiro e temos de seguir nesta linha”, destacou o uruguaio Merentiel. Com a suspensão de Rony, ele pode ganhar uma oportunidade no comando de ataque. As outras opções são Rafael Navarro e o argentino “Flaco” López

Para o São Paulo, ainda que jogue na casa do rival, só a vitória interessa. O time de Rogério Ceni se despedirá da temporada sem títulos e quer amenizar essa seca de conquistas com uma vaga na pré-Libertadores. O G-6 pode virar G-8, dependendo do desfecho da Copa do Brasil e da Libertadores. E o São Paulo, com 40 pontos, está de olho nisso.

Ceni não terá Rafinha e Léo, suspensos, além dos machucados Gabriel Neves, Arboleda, Diego Costa, Nikão e Caio. Miranda e Ferraresi devem formar a vaga e Igor Vinicius assume seu lugar na lateral direita.