Em dois anos, região aplicou 1.127 multas por dia em vias municipais

Joyce Cunha

Do Diário do Grande ABC



16/10/2022 | 00:01



Prefeituras do Grande ABC aplicaram, entre janeiro de 2021 e setembro deste ano, 719.451 multas de trânsito. Isso equivale dizer que a cada dia deste período, 1.127 condutores foram autuados por desrespeitar as leis em vias municipais. Avançar o sinal vermelho é a infração que lidera o ranking em Santo André, São Caetano e Diadema, com 32% das penalidades (230.425), seguida por excesso dos limites de velocidade, 11,3% (81.180).

A análise de dados sobre multas não inclui São Bernardo e Mauá, que não forneceram as informações ao Diário. Em Rio Grande da Serra, que afirma estar em processo de contratação de empresa para processamento de multas, não foram aplicadas penalidades aos condutores no biênio. Apesar de não detalhar o percentual, a Prefeitura de Ribeirão Pires informou que as infrações mais cometidas foram por excesso de velocidade e avanço do sinal vermelho.

Na região, a fiscalização conta com, pelo menos, 278 equipamentos eletrônicos e 110 agentes de trânsito. Além destes profissionais, em Diadema, GCMs (Guardas Civis Municipais) também são autorizados a autuar. A Prefeitura de Rio Grande da Serra disse que agentes e GCMs estão sendo treinados para realizar autuações. Além de avançar o sinal vermelho e exceder a velocidade permitida, em São Caetano e Diadema, o uso irregular do estacionamento rotativo rendeu 51.861 multas a condutores. O Poder Executivo diademense informou, ainda, que 35 mil autuações foram aplicadas entre 2021 e este ano pela não utilização do cinto de segurança, terceira maior causa de multas no município.

Na contramão dos esforços para garantir o cumprimento do Código Brasileiro de Trânsito, o Grande ABC registrou 13.919 acidentes neste biênio (até agosto deste ano), com 348 vítimas fatais. No comparativo entre janeiro e agosto de 2021 e 2022, o número de mortes subiu 12%, de 126 vidas perdidas no ano passado para 141. As vias municipais concentram a maioria das ocorrências (69% neste ano).

Os dados são do Infosiga, sistema gerenciado pelo Detran-SP (Departamento de Trânsito de São Paulo), do governo estadual. O diretor da Abramet (Associação Brasileira de Medicina de Tráfego), Dirceu Rodrigues Alves Júnior, atribuiu o aumento de acidentes no sistema viário, em especial com vítimas fatais, ao desrespeito às leis. “Temos que orientar e conscientizar a população sobre a necessidade da autoproteção.”

Apesar do índice expressivo de multas na região, a fiscalização se mantém como um dos principais pontos a serem fortalecidos. “Temos poucos recursos humanos. O ideal seria termos uma fiscalização ostensiva, até para a orientação de condutores, pedestres e motociclistas. O desrespeito às regras, hoje, é total”, avaliou. As prefeituras afirmam promover ações de educação para o trânsito e para a conscientização de pedestres e condutores ao longo do ano. Investimentos em infraestrutura urbana, sinalização viária e fiscalização também foram destacados.