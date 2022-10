Na falta de educação, multa

Do Diário do Grande ABC



Impressionam negativamente os números de infrações de trânsito cometidas no Grande ABC. Segundo levantamento realizado pela equipe do Diário, são, em média, 1.127 multas aplicadas a cada dia na região – sem considerar São Bernardo e Mauá, cujas administrações escondem seus dados, sabe-se lá por quais razões. O volume de desrespeito às regras de convivência de tráfego certamente explica por que há tantas manchas de sangue no asfalto das sete cidades. As estatísticas expõem situação epidêmica, a exigir mobilização imediata das autoridades regionais para estancar a violência. De preferência, com políticas de educação e conscientização, muito mais eficientes a longo prazo.

Atualmente, a maior parte das cidades aposta somente em punir quem infringe as regras. É um caminho, evidentemente, Mas a eficiência deste tipo de conduta é limitada, já que os recursos tecnológicos e humanos são insuficientes dado o tamanho do Grande ABC. Há ruas e avenidas de mais para agentes e radares de menos. Daí resultando as chocantes e lamentáveis estatísticas de mortes em acidentes de trânsito. Só em 2022, de janeiro a agosto, as sete cidades registraram 141 vítimas fatais em ocorrências viárias. E os casos vêm crescendo de maneira assustadora. No mesmo período de 2021, haviam sido notificadas 126 mortes, o que representa crescimento de 12%. Até quando?

Especialista no assunto, o diretor da Abramet (Associação Brasileira de Medicina de Tráfego), Dirceu Rodrigues Alves Júnior, diz que a realidade só vai mudar quando, e se, houver políticas voltadas à orientação e à conscientização de todos os atores envolvidos no teatro viário, do condutor ao pedestre, passando pelo passageiro. Apostar apenas nas multas para solucionar a questão é, segundo diz, inviável. Teria de se promover a contratação de pessoas e equipamentos em quantidade tão grande que colapsaria qualquer orçamento, por maior que fosse. A educação seria, portanto, a melhor alternativa. O Grande ABC precisa se mexer. É preciso parar com a tragédia a que se assiste diariamente no asfalto.