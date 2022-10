Estações da CPTM vão ficar fechadas amanhã e no dia 23

Lara Delon



15/10/2022 | 09:11



Nos próximos dois domingos (amanhã e dia 23), a CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) irá fechar, novamente, três estações da Linha 10-Turquesa. São elas: São Caetano, Utinga e Prefeito Saladino, devido à “complexidade” das obras realizadas nos locais.

Os passageiros serão atendidos pelo serviço de ônibus Paese (Plano de Apoio entre Empresas em Situação de Emergência), que atuará nas estações Tamanduateí, São Caetano, Utinga, Prefeito Saladino e Santo André.

A CPTM solicitou 40 ônibus do Paese e irá monitorar o fluxo de passageiros para avaliar se há necessidade de aumentar a quantidade de veículos.

Isso porque na última quarta-feira, foram solicitados inicialmente 20 ônibus, mas houve filas e transtornos aos passageiros. Somente às 8h, mais 20 veículos foram acionados para atender a demanda. À noite, filas também foram registradas na estação Tamanduateí.

Alguns ônibus farão o trajeto direto entre Santo André e Tamanduateí, que são as estações com maior movimento, para melhorar a circulação dos passageiros. “As obras nas estações apresentam alta complexidade de execução, o que impossibilita que ocorram simultaneamente com a circulação de trens no trecho, como serviços de pintura na cobertura de concreto das plataformas, montagem das terças (um componente do telhado que sustenta as telhas), instalação de calhas e telhas, continuação da montagem da passarela/escada na estação São Caetano, instalação de granito na plataforma, saída dos torniquetes, arremate de bordas de plataforma, e instalação da infraestrutura elétrica no teto da cobertura das plataformas”, disse a CPTM, em nota.

Dias úteis

Durante a semana, para quem saí da Capital sentido ABC, os trens da CPTM não param na estação Prefeito Saladino, em Santo André – por causa das obras. Para quem precisa deser no local, a orientação é seguir até a estação Celso Daniel, também em Santo André, e retornar no sentido Capital.

A CPTM afirma que as obras nas estações devem ser finalizadas até o fim deste ano.