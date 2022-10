É hoje: Pluto TV transmite Libertadores Feminina gratuitamente

Sérgio Vinícius

Começa hoje (13), a CONMEBOL Libertadores Feminina. Pela primeira vez, a Pluto TV, serviço de streaming de televisão gratuito da Paramount, exibirá as partidas através do canal Pluto TV Esportes (402). O torneio, que acontece no Equador, vai até 28 de outubro.

Abaixo, os primeiros jogos da CONMEBOL Libertadores Feminina que os usuários da Pluto TV poderão assistir, ao vivo (demais partidas serão gravadas e exibidas na sequência dos jogos ao vivo). Para acessar o serviço de streaming, acesse: https://pluto.tv.

DIA 13 DE OUTUBRO

Defensor Sporting (URU) vs Boca Juniors (ARG) às 17h

Corinthians (BRA) vs Deportivo Cali (COL) às 19h15

DIA 14 DE OUTUBRO

Universidad de Chile (CHI) vs Ind. Dragonas (EQU) às 17h

Palmeiras (BRA) vs Libertad – Limpeño (PAR) às 19h15

DIA 16 DE OUTUBRO

Boca Juniors (ARG) vs Club Ñañas (EQU)* às 17h

Always Ready (BOL) vs Corinthians (BRA) às 19h15

DIA 17 DE OUTUBRO

Universidad de Chile (CHI) vs Libertad – Limpeño (PAR) às 17h

Ind. Dragonas (EQU) vs Palmeiras (BRA) às 19h15

DIA 19 DE OUTUBRO

Ferroviária (BRA) vs Boca Juniors (ARG) às 17h

Corinthians (BRA) vs Olimpia (PAR) às 19h15

DIA 20 DE OUTUBRO