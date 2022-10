Chay Suede vira assunto na web após cena pelado em Travessia

13/10/2022 | 08:10



Eita! O clima esquentou no capítulo da última quarta-feira, dia 12, de Travessia. Os personagens Ari e Brisa tiveram uma cena quente de sexo e, de quebra, o público foi surpreendido com Chay Suede completamente nu nas telinhas.

Rapidamente, o nome do ator foi parar nos assuntos mais comentados das redes sociais. Na cena, ele aparece com as costas nuas, deixando o bumbum e os músculos em evidência. Para ter uma noção melhor, a coisa foi tão quente, que teve gente comparando com Verdades Secretas.

Vale lembrar que, nos próximos capítulos, Ari irá se mudar para o Rio de janeiro - deixando Brisa e o filho para trás. Na cidade maravilhosa, ele irá se envolver com Chiara, personagem de Jade Picon.

Veja alguns comentários:

3° capítulo e bumbum do Chay Suede, Glória Perez você merece 79 pontos de audiência.

A bunda do Chay Suede em horário nobre, que delícia.

Imagina ser Lucy Alves e ser paga pra apertar a bundinha de Chay Suede.