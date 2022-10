Bia Miranda vence prova de pontaria e é a nova Fazendeira em A Fazenda

13/10/2022 | 01:10



A prova do Fazendeiro pegou fogo em A Fazenda! A votação da última terça-feira rendeu muitas farpas, com acusações de machismo, quebra de alianças e até uma possível estratégia para tentar pegar a liderança da semana.

A prova de hoje foi disputada por Tati, Babi e Bia, Vini foi vetado e não pôde participar.

E o desafio foi grande, pois as participantes tiveram que ter muito reflexo e pontaria para conseguir conquistar o tão sonhado chapéu da semana.

Para a dinâmica da noite as peoas tiveram que acertar bolas em uma cama elástica, e as pegar no ar. Essa parte garantia pneus extras para a fase seguinte. A segunda parte exigiu bastante concentração e pontaria. As peoas tinham que lançar os pneus em pinos na parte de baixo da arena. Cada pino possuía um valor diferente. Quem conseguisse acumular mais pontos, levava o chapéu da semana.

Nessa primeira fase, Bia conseguiu três pneus, Babi e Tati dois. Todas começam com seis e os extras davam uma vantagem.

E é claro que dia de prova tem muita emoção! Com uma pontaria de dar inveja, Bia e Tati conseguiram empatar e tiveram que ir para uma disputa final, onde quem errasse primeiro era eliminada.

Apesar de tentar muito, não foi dessa vez que Tati ganhou. Assim, Bia é a mais nova fazendeira do reality rural!

A recepção na sede foi com muita festa e gritaria do grupo A. Parece que o resultado agradou bastante um lado da Fazenda e nem tanto o outro.

Agora a roça está oficialmente formada entre Babi, Tati e Vini.