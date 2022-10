Fernanda Paes Leme revela que não contou para os pais quando saiu nua na PlayBoy

12/10/2022 | 09:10



Fernanda Paes Leme é aquele tipo de famosa que sempre fala o que quer e não tem receio das pessoas apontarem o dedo e a ficarem julgando seja lá pelo o que for. A atriz que está com os seus 39 anos de idade comentou durante o seu Podcast Quem Pode, Pod que quando posou nua para a Playboy não contou para a família sobre as fotos.

- Não contei para os meus pais que eu ia posar para a Playboy. Aí quando eu fiz as fotos, eu avisei: Gente, eu fiz as fotos e tal...

Vale lembrar que a artista já tinha comentado anteriormente durante uma entrevista para o canal Theodoro Cochrane que teria posado naquela época apenas por dinheiro, e isso era super normal entre as famosos.

- Eu ganhei cachê fechado. Na época que eu fiz, as vendas não eram essa loucura toda. Eu fiz para comprar um apartamento. Foi por dinheiro mesmo. E eu comprei.