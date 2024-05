Isabella Santoni mostra detalhes de despedida de solteira e agita web

Curtindo a vida! Isabella Santoni, que está adorando compartilhar momentos de sua vida de recém casada, mostrou como foi sua despedida de solteira.

No começo do vídeo, a atriz que está atualmente na série Dom, chama os fãs para descobrirem como é que se faz uma festa.

- Vem que eu vou te ensinar a fazer uma despedida!

Aproveitando a música viral que tem seu nome no meio, as imagens surgem ao som da canção que fala Ó mãe, como a Isabela tá no baile. Vários momentos ao lado das amigas, curtindo e dançando foram escolhidos por Santoni para o vídeo.

Anteriormente, Isabella tinha compartilhado fotos de como foi seu momento especial. Vale lembrar que a atriz já fez o evento no civil. No dia 12 de maio, Santoni anunciou que ela e Henrique Blecher estavam oficialmente casados.