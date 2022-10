Obituário - 13 de outubro de 2022

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



13/10/2022 | 00:05



SANTO ANDRÉ

Isaura Aparecida Machado, 78. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Santa Cristina, em Santo André. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Inês Solina, 74. Natural de Pompéia (SP). Residia no Jardim Jamaica, em Santo André. Dia 7, em São Bernardo. Jardim da Colina.

Anália Maria dos Santos, 72. Natural do Rio de Contas (BA). Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Pensionista. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antonio Rama Carapeto Quinteiro, 62. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Bastos, em Santo André. Militar. Dia 7, em Santo André. Parque dos Pinheiros.

Romenildo Uruga dos Reis, 39. Natural de Acajutiba (BA). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Autônomo. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Abrahão Abrahão, 98. Natural de Álvares Machado (SP). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 7. Cemitério da Paulicéia.

Sabina Tatani, 97. Natural de Ipiguá (SP). Residia no bairro Jordanópolis, em São Bernardo. Dia 7. Jardim da Colina.

Joaquina Trovão Ferreira, 94. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 7. Memorial Phoenix.

Áurea Barbosa Almeida, 89. Natural do Morro do Chapéu (BA). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 7. Cemitério dos Casa.

João Araújo de Oliveira, 87. Natural de Várzea Alegre (CE). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 7. Jardim da Colina.

Anibal Longo, 83. Natural de São Caetano. Residia no bairro Independência, em São Bernardo. Dia 7. Memorial Jardim Santo André.

Antonia Rufino de Jesus, 81. Natural de Santana do Cariri (CE). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Cemitério dos Casa.

Osvaldo José, 80. Natural de Cabrália Paulista (SP). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 7. Cemitério do Baeta.

Maria Aparecida de Souza, 77. Natural de Ouro Fino (MG). Residia no bairro Cooperativa, em São Bernardo. Dia 7. Cemitério dos Casa.

Josefa Maria Gollo, 73. Natural de Santa Maria do Cambucá (PE). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 7. Jardim da Colina.

José Martins de Lima, 73. Natural de Ichu (BA). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 7. Cemitério dos Casa.

Alaíde Silvestre, 72. Natural de Presidente Prudente (SP). Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 7. Jardim da Colina.

Maria de Lourdes Cypriano, 69. Natural de Arapongas (PR). Residia no Parque São Rafael, em São Paulo, Capital. Dia 7. Memorial Jardim Santo André.

Maria Helena Maciel da Veiga, 69. Natural de Paraopeba (MG). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 7. Jardim da Colina.

Evaristo Octaviano Ferreira, 65. Natural de Fortaleza (CE). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 7. Vale da Paz.

Maria de Andrade Nascimento, 64. Natural de Sousa (PB). Residia no Jardim Beatriz, em São Bernardo. Dia 7. Jardim da Colina.

SÃO CAETANO

Giovanni Buragina, 93. Natural da Espanha. Residia no bairro Barcelona, em São Caetano. Dia 7. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Eduardo Servilha Carretero, 82. Natural do Rio das Pedras (SP). Residia em São Caetano. Dia 7. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Neide Rocha da Silva, 66. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Macedópolis, na Capital. Dia 7. Cemitério das Lágrimas.

Sandro Eduardo da Cruz, 52. Natural de São Caetano. Residia no bairro Cerâmica, em São Caetano. Dia 7. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

Joaquina Paula Borges, 83. Natural de Mariana (MG). Residia no Recanto Maravilha III, em Santana de Parnaíba (SP). Dia 7, em Diadema. Cemitério Municipal de Santana de Parnaíba.

Maria do Carmo Ramos, 78. Natural de Maracaí (SP). Residia no Centro de Diadema. Dia 7. Cemitério Municipal de Diadema.

Laerson Paixão de Oliveira, 75. Natural de Inajá (PE). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 7. Vale da Paz.

Mauro de Araújo Correia, 59. Natural de Diadema. Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 7. Cemitério Municipal de Diadema.

Francisca Ariagna da Silva, 39. Natural de Araripina (PE). Residia no bairro Eldorado. Dia 7. Cemitério Municipal de Diadema.

MAUÁ

Júlia Trevizan, 86. Natural de Ribeirão Preto (SP). Residia no Parque São Vicente, em Mauá. Pensionista. Dia 7, em Santo André. Jardim da Colina.