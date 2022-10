Obituário - 12 de outubro de 2022

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



12/10/2022 | 00:05



SANTO ANDRÉ

Nenive Creoncio Castilho, 91. Natural de Remanso (BA). Residia no Cj. Hab. Marechal Mascarenhas Mora, em São Paulo, Capital. Dia 6, em Santo André. Memorial Jardim Santo André.

Vicente de Paula Souza, 84. Natural de Barbacena (MG). Residia na Vila Tibiriçá, em Santo André. Funileiro aposentado. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Laura Garcia Rodrigues, 84. Natural de Piquerobi (SP). Residia na Vila Eldizia, em Santo André. Dia 6. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Maria de Lourdes dos Santos, 84. Natural de Itabaiana (SE). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Roberto Zaffani, 83. Natural de São Caetano. Residia na Vila Gilda, em Santo André. Mecânico de manutenção. Dia 6. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Pedro Castanho, 81. Natural de Borborema (SP). Residia no Parque Erasmo Assunção, em Santo André. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Gilda Lorena, 75. Natural de Santo André. Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 6. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Alice Tavares Botelho, 73. Natural de Santa Cruz do Rio Pardo (SP). Residia no Jardim Alvorada, em Santo André. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Rosa Piagentini, 68. Natural de Santo André. Residia na Vila Pires, em Santo André. Dia 6. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Carlos Doniseti Sanches, 64. Natural de Mirandópolis (SP). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Vilma de Souza Dragão, 62. Natural de Araçuaí (MG). Residia no Jardim Utinga, em Santo André. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Mauro Alfenas, 55. Natural de Guaraciaba (MG). Residia no Jardim Irene, em Santo André. Autônomo. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Juliana Felix da Silva, 32. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque Industrial, em Embu das Artes (SP). Auxiliar. Dia 6, em Santo André. Cemitério dos Jesuítas.

SÃO BERNARDO

Maria Gava Cardoso, 95. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Sônia, em São Paulo, Capital. Dia 6. Cemitério de Vila Euclides.

Sebastião Manoel dos Santos, 85. Natural de Bom Jesus da Lapa (BA). Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 6. Cemitério dos Casa.

Antonio Basselli, 84. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Palermo, em São Bernardo. Dia 6, em São Bernardo. Cemitério da Penha, na Capital.

João Campos de Almeida, 82. Natural de Indiaroba (SE). Residia no bairro Santa Terezinha, em São Bernardo. Dia 6. Campo das Oliveiras, em Jacareí (SP).

Tereza Barreto de Oliveira, 81. Natural de Araci (BA). Residia no bairro Santa Terezinha, em São Bernardo. Dia 6. Vale da Paz.

José Ferreira Marques, 81. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Centro de São Bernardo. Dia 6. Jardim da Colina.

Maria Elisa da Fonseca Azevedo, 78. Natural de Portugal. Residia no Jardim do Mar, em São Bernardo. Dia 6. Cemitério de Vila Euclides.

Nércia Torres Romanholi, 73. Natural de Passos (MG). Residia na Vila das Valsas, em São Bernardo. Dia 6. Cemitério do Baeta.

Décio Oneda, 72. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Demarchi, em São Bernardo. Dia 6. Cemitério de Vila Euclides.

Wanderlei Milani, 71. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Santa Angelina, em São Bernardo. Dia 6. Cemitério dos Casa.

Olevar Mequi, 71. Natural de Jales (SP). Residia no Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 6. Jardim da Colina.

Sidnei Eurico Cauzo, 70. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 6. Memorial Phoenix.

Sueli Morais de Souza, 67. Natural de Santo Anastácio (SP). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 6. Cemitério dos Casa.

Dejanira Aparecida Lucas da Silva, 67. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 6. Jardim da Colina.

Silvio Roberto Pereira de Souza, 66. Natural de Santo André. Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 6. Jardim da Colina.

Edson Luiz Capitanio, 58. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim Anchieta, em São Bernardo. Encarregado de obras. Dia 6. Cemitério de Vila Euclides.

Isabel Maria da Silva, 58. Natural de Caruaru (PE). Residia no bairro Tatetos, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 6. Cemitério dos Casa.

Osias Inácio da Silva, 57. Natural de Carpina (PE). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 6. Cemitério dos Casa.

Michele Franco Tomaz, 28. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Santa Terezinha, em São Bernardo. Tatuadora. Dia 6, em Santo André. Cemitério de Vila Euclides.

SÃO CAETANO

Bento Francisco Ferreira, 92. Natural de Registro (SP). Residia no bairro Santa Maria, em São Caetano. Dia 6, em Santo André. Jardim da Colina.

Maria da Conceição de Oliveira Silva, 79. Natural de Ubá (MG). Residia no Jardim São Caetano. Dia 6. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Carlos Ataliba dos Santos Filho, 56. Natural de Santo André. Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 6, em São Bernardo. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

Angélica Paiva Domingos Cruz, 81. Natural da Cruz do Espírito Santo (PB). Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 6. Vale da Paz.

Abelita Ribeiro dos Santos, 79. Natural da Barra (BA). Residia no bairro Eldorado. Dia 6. Vale da Paz.

José Ferreira Borges, 77. Natural de Santa Maria do Salto (MG). Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 6. Cemitério Municipal de Diadema.

Maria de Fátima Alves Rossi, 68. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Centro de Diadema. Dia 6. Crematório Santa Catarina, em Jandira (SP).

Izaque Pereira da Silva, 67. Natural de Ichu (BA). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 6. Cemitério Municipal de Diadema.

Mario Pauli, 67. Natural de Luiz Alves (SC). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 6. Memorial Jardim Santo André.

Rubens Xavier de Brito, 64. Natural de São Benedito (PE). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 6. Cemitério Municipal de Diadema.

Francisco de Sales Moreira, 59. Natural de João Monlevade (MG). Residia no bairro Taboão. Dia 6. Cemitério Municipal de Diadema.

Ruan Almeida da Silva Oliveira, 21. Natural de Diadema. Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 6. Cemitério Municipal de Diadema.